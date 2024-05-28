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На Украине не смогут восстановить работу всех объектов энергетики до зимы - РИА Новости, 28.05.2024
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https://ria.ru/20240528/ukrenergo-1948960738.html
На Украине не смогут восстановить работу всех объектов энергетики до зимы
На Украине не смогут восстановить работу всех объектов энергетики до зимы - РИА Новости, 28.05.2024
На Украине не смогут восстановить работу всех объектов энергетики до зимы
Восстановить до зимы работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не удастся, считает член наблюдательного совета национальной энергетической... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:34
2024-05-28T17:34
специальная военная операция на украине
украина
юрий бойко
укрэнерго
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Восстановить до зимы работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не удастся, считает член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко. "Масштабы разрушений на многих объектах являются такими, что, несмотря на все попытки, восстановить их работу до зимы не удастся", - сказал Бойко в интервью украинскому изданию "Апостроф". По его словам, в прошлом году не было таких масштабных и системных разрушений инфраструктуры, в этом году ситуация намного хуже. "Впереди огромные объемы работы. А мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось. Именно поэтому летом не удастся обойтись без ограничений (потребления электроэнергии – ред.)", - отметил Бойко. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до 7 гигаватт. "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории страны в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947723873.html
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украина, юрий бойко, укрэнерго, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Юрий Бойко, Укрэнерго, Россия, Вооруженные силы РФ
На Украине не смогут восстановить работу всех объектов энергетики до зимы

"Укрэнерго": восстановить работу всех объектов энергетики до зимы не удастся

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Восстановить до зимы работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не удастся, считает член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.
"Масштабы разрушений на многих объектах являются такими, что, несмотря на все попытки, восстановить их работу до зимы не удастся", - сказал Бойко в интервью украинскому изданию "Апостроф".
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По его словам, в прошлом году не было таких масштабных и системных разрушений инфраструктуры, в этом году ситуация намного хуже.
"Впереди огромные объемы работы. А мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось. Именно поэтому летом не удастся обойтись без ограничений (потребления электроэнергии – ред.)", - отметил Бойко.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до 7 гигаватт. "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории страны в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЮрий БойкоУкрэнергоРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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