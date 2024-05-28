https://ria.ru/20240528/ukrenergo-1948947140.html

На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС

На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС - РИА Новости, 28.05.2024

На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС

На Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции, заявил член набсовета "Укрэнерго" Юрий Бойко в интервью изданию "Апостроф". РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:44

2024-05-28T16:44

2024-05-28T17:27

жкх

украина

запорожье

юрий бойко

денис шмыгаль

герман галущенко

укрэнерго

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции, заявил член набсовета "Укрэнерго" Юрий Бойко в интервью изданию "Апостроф"."Было уничтожено более восьми гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. <…> В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена. Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают", — сказал он.По словам Бойко, это приводит к значительному дефициту мощности в энергосистеме. Сейчас на долю ТЭС приходится производство около 5% электроэнергии вместо 30%. "Когда на улице потеплело, спрос на энергию несколько уменьшился, благодаря чему удалось сократить ограничения потребления. Однако, когда наступит летняя жара, нагрузка на систему снова возрастет. <…> И это заставит энергетиков прибегать к регулярным отключениям. Поэтому следует готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни", — заключил член набсовета энергетической компании. Как заявлял украинский премьер Денис Шмыгаль, в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения.Энергетическая система Украины подверглась самой масштабной атаке 22 марта, сообщали в Минэнерго страны. По информации главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, комбинированные удары поразили тепловые и гидроэлектростанции. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись некоторые ТЭС, серьезно повреждено оборудование.Компания "Укргидроэнерго" зафиксировала удар по Днепрогэс и плотине в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Гендиректор компании Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС.

https://ria.ru/20240420/svet-1941275262.html

https://ria.ru/20240527/ekspert-1948602514.html

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942564600.html

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жкх, украина, запорожье, юрий бойко, денис шмыгаль, герман галущенко, укрэнерго, вооруженные силы украины, дтэк