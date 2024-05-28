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На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС - РИА Новости, 28.05.2024
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16:44 28.05.2024 (обновлено: 17:27 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/ukrenergo-1948947140.html
На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС
На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС - РИА Новости, 28.05.2024
На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС
На Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции, заявил член набсовета "Укрэнерго" Юрий Бойко в интервью изданию "Апостроф". РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:44
2024-05-28T17:27
жкх
украина
запорожье
юрий бойко
денис шмыгаль
герман галущенко
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции, заявил член набсовета "Укрэнерго" Юрий Бойко в интервью изданию "Апостроф"."Было уничтожено более восьми гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. &lt;…&gt; В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена. Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают", — сказал он.По словам Бойко, это приводит к значительному дефициту мощности в энергосистеме. Сейчас на долю ТЭС приходится производство около 5% электроэнергии вместо 30%. "Когда на улице потеплело, спрос на энергию несколько уменьшился, благодаря чему удалось сократить ограничения потребления. Однако, когда наступит летняя жара, нагрузка на систему снова возрастет. &lt;…&gt; И это заставит энергетиков прибегать к регулярным отключениям. Поэтому следует готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни", — заключил член набсовета энергетической компании. Как заявлял украинский премьер Денис Шмыгаль, в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения.Энергетическая система Украины подверглась самой масштабной атаке 22 марта, сообщали в Минэнерго страны. По информации главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, комбинированные удары поразили тепловые и гидроэлектростанции. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись некоторые ТЭС, серьезно повреждено оборудование.Компания "Укргидроэнерго" зафиксировала удар по Днепрогэс и плотине в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Гендиректор компании Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС.
https://ria.ru/20240420/svet-1941275262.html
https://ria.ru/20240527/ekspert-1948602514.html
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жкх, украина, запорожье, юрий бойко, денис шмыгаль, герман галущенко, укрэнерго, вооруженные силы украины, дтэк
ЖКХ, Украина, Запорожье, Юрий Бойко, Денис Шмыгаль, Герман Галущенко, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, ДТЭК
На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС

"Укрэнерго": на Украине нет ни одной не поврежденной или не уничтоженной ТЭС

© AP Photo / Francisco SecoРабочие разбирают завалы на месте украинской ТЭС
Рабочие разбирают завалы на месте украинской ТЭС - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Рабочие разбирают завалы на месте украинской ТЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции, заявил член набсовета "Укрэнерго" Юрий Бойко в интервью изданию "Апостроф".
"Было уничтожено более восьми гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. <…> В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена. Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают", — сказал он.
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По словам Бойко, это приводит к значительному дефициту мощности в энергосистеме. Сейчас на долю ТЭС приходится производство около 5% электроэнергии вместо 30%.
«
"Когда на улице потеплело, спрос на энергию несколько уменьшился, благодаря чему удалось сократить ограничения потребления. Однако, когда наступит летняя жара, нагрузка на систему снова возрастет. <…> И это заставит энергетиков прибегать к регулярным отключениям. Поэтому следует готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни", — заключил член набсовета энергетической компании.
Как заявлял украинский премьер Денис Шмыгаль, в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения.
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Энергетическая система Украины подверглась самой масштабной атаке 22 марта, сообщали в Минэнерго страны. По информации главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, комбинированные удары поразили тепловые и гидроэлектростанции. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись некоторые ТЭС, серьезно повреждено оборудование.
Компания "Укргидроэнерго" зафиксировала удар по Днепрогэс и плотине в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Гендиректор компании Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС.
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ЖКХУкраинаЗапорожьеЮрий БойкоДенис ШмыгальГерман ГалущенкоУкрэнергоВооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
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