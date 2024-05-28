На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС
"Укрэнерго": на Украине нет ни одной не поврежденной или не уничтоженной ТЭС
© AP Photo / Francisco SecoРабочие разбирают завалы на месте украинской ТЭС
© AP Photo / Francisco Seco
Рабочие разбирают завалы на месте украинской ТЭС. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции, заявил член набсовета "Укрэнерго" Юрий Бойко в интервью изданию "Апостроф".
"Было уничтожено более восьми гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. <…> В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена. Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают", — сказал он.
По словам Бойко, это приводит к значительному дефициту мощности в энергосистеме. Сейчас на долю ТЭС приходится производство около 5% электроэнергии вместо 30%.
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"Когда на улице потеплело, спрос на энергию несколько уменьшился, благодаря чему удалось сократить ограничения потребления. Однако, когда наступит летняя жара, нагрузка на систему снова возрастет. <…> И это заставит энергетиков прибегать к регулярным отключениям. Поэтому следует готовиться к тому, что ограничения потребления надолго станут частью нашей жизни", — заключил член набсовета энергетической компании.
Как заявлял украинский премьер Денис Шмыгаль, в стране повреждено или уничтожено более 800 объектов теплоснабжения.
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Энергетическая система Украины подверглась самой масштабной атаке 22 марта, сообщали в Минэнерго страны. По информации главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, комбинированные удары поразили тепловые и гидроэлектростанции. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись некоторые ТЭС, серьезно повреждено оборудование.