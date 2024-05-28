https://ria.ru/20240528/ukraina-1948992598.html

С новым названием. В США заявили, что на месте Украины будет другая страна

С новым названием. В США заявили, что на месте Украины будет другая страна - РИА Новости, 28.05.2024

С новым названием. В США заявили, что на месте Украины будет другая страна

На месте Украины может появиться государство с новым названием, если конфликт с Россией продолжится, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:55

2024-05-28T19:55

2024-05-28T19:55

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На месте Украины может появиться государство с новым названием, если конфликт с Россией продолжится, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."У Владимира Зеленского нет будущего, ему конец. Россияне не шутят, они чертовски серьезны. <…> Если мы будем вести себя глупо, угрожая им, мы увидим, как Украина исчезает с карты Европы, а ее место займет нечто другое. Возможно, эту страну даже не будут называть Украиной", — спрогнозировал эксперт.Как отметил офицер, если Запад продолжит упираться и отвергать конструктивные переговоры с Москвой, она будет вынуждена разгромить украинскую армию и продвинуться дальше на запад.Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия давно могла бы договориться с Украиной, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не командами извне.

https://ria.ru/20240528/zapad-1948972704.html

https://ria.ru/20240528/stsenariy-1948964504.html

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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша