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С новым названием. В США заявили, что на месте Украины будет другая страна - РИА Новости, 28.05.2024
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19:55 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948992598.html
С новым названием. В США заявили, что на месте Украины будет другая страна
С новым названием. В США заявили, что на месте Украины будет другая страна - РИА Новости, 28.05.2024
С новым названием. В США заявили, что на месте Украины будет другая страна
На месте Украины может появиться государство с новым названием, если конфликт с Россией продолжится, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:55
2024-05-28T19:55
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На месте Украины может появиться государство с новым названием, если конфликт с Россией продолжится, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."У Владимира Зеленского нет будущего, ему конец. Россияне не шутят, они чертовски серьезны. &lt;…&gt; Если мы будем вести себя глупо, угрожая им, мы увидим, как Украина исчезает с карты Европы, а ее место займет нечто другое. Возможно, эту страну даже не будут называть Украиной", — спрогнозировал эксперт.Как отметил офицер, если Запад продолжит упираться и отвергать конструктивные переговоры с Москвой, она будет вынуждена разгромить украинскую армию и продвинуться дальше на запад.Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия давно могла бы договориться с Украиной, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не командами извне.
https://ria.ru/20240528/zapad-1948972704.html
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в мире, украина, россия, европа, владимир зеленский, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство обороны США
С новым названием. В США заявили, что на месте Украины будет другая страна

Макгрегор: на месте Украины после СВО появится государство с новым названием

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкВид на Львов
Вид на Львов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. На месте Украины может появиться государство с новым названием, если конфликт с Россией продолжится, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Владимира Зеленского нет будущего, ему конец. Россияне не шутят, они чертовски серьезны. <…> Если мы будем вести себя глупо, угрожая им, мы увидим, как Украина исчезает с карты Европы, а ее место займет нечто другое. Возможно, эту страну даже не будут называть Украиной", — спрогнозировал эксперт.
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В миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
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