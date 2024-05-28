https://ria.ru/20240528/ukraina-1948979527.html

Дело жены Медведчука направили в украинский суд

Дело жены Медведчука направили в украинский суд - РИА Новости, 28.05.2024

Дело жены Медведчука направили в украинский суд

Уголовное дело в отношении жены украинского оппозиционного политика, председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука Оксаны Марченко направлено РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:49

2024-05-28T18:49

2024-05-28T19:03

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жены украинского оппозиционного политика, председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука Оксаны Марченко направлено в суд, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины. "Прокуроры направили в суд дело в отношении супруги экс-нардепа за финансирование Росгвардии и МВД РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации следствия, Марченко была конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятий в Ялте. Утверждается, что через них она якобы в 2014 - 2022 годах переводила миллионные суммы на финансирование Росгвардии и МВД РФ. Имя обвиняемой офис генпрокурора не называет, но судя по опубликованной в Telegram-канале ведомства фотографии, речь идет об Оксане Марченко. Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.

https://ria.ru/20240515/ukraine-1946142841.html

https://ria.ru/20240522/medvedchuk-1947386523.html

https://ria.ru/20240522/medvedchuk-1947565671.html

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в мире, россия, украина, ялта, оксана марченко, виктор медведчук, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, верховная рада украины