https://ria.ru/20240528/ukraina-1948962720.html

На Украине заявили, что не хотят быть мясным щитом для Европы

На Украине заявили, что не хотят быть мясным щитом для Европы - РИА Новости, 28.05.2024

На Украине заявили, что не хотят быть мясным щитом для Европы

На Украине объясняют проблемы с мобилизацией в недостаточной поддержке со стороны Запада, подчеркивают, что не хотят быть "мясным щитом" для Европы, пишет... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:46

2024-05-28T17:46

2024-05-28T17:46

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дмитрий лубинец

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. На Украине объясняют проблемы с мобилизацией в недостаточной поддержке со стороны Запада, подчеркивают, что не хотят быть "мясным щитом" для Европы, пишет газета Los Angeles Times. Как отмечает издание, ВСУ испытывают трудности с набором новобранцев. Военные и гражданские на Украине считают, что, если бы конфликт складывался более благоприятно для Киева, в армию бы вступало больше людей. "Если бы у нас было достаточно боеприпасов, если бы мы ощущали, что Запад нас поддерживает, ситуация была бы другой. Никто не хочет быть мясным щитом для Европы. Никто не хочет умирать, если мы не можем победить", - приводит газета слова одного из граждан Украины. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий.

https://ria.ru/20240528/poteri-1948961384.html

https://ria.ru/20240528/putin-1948937022.html

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в мире, украина, европа, киев, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины