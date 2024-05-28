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ВСУ будут расширять применение токсичных веществ, заявило Минобороны России - РИА Новости, 28.05.2024
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15:07 28.05.2024 (обновлено: 15:58 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948915636.html
ВСУ будут расширять применение токсичных веществ, заявило Минобороны России
ВСУ будут расширять применение токсичных веществ, заявило Минобороны России - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ будут расширять применение токсичных веществ, заявило Минобороны России
Украина планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге Минобороны по... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:07
2024-05-28T15:58
украина
россия
сша
игорь кириллов
безопасность
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге Минобороны по военно-химической деятельности США и Украины. "О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны", — сказал генерал-лейтенант.Он отметил, что российская сторона фиксирует применение ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном: в районах Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска.Кириллов напомнил, что хлорацетофенон относится к химическим средствам борьбы с беспорядками, а хлорпикрин включен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.Кроме того, подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов с другими химическими веществами. Так, американские газовые гранаты с веществом CS применили против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях. С украинских дронов на позиции сбросили ручные гранаты с химсредствами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6".Также ВСУ использовали боевое отравляющее вещество BZ в августе 2022 года и синильную кислоту в феврале 2023-го."Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" (GA), которое включено в Список 1 Конвенции", — указал Кириллов.Он подчеркнул, что российская сторона передала все доказательства использования ВСУ отравляющих веществ в Технический секретариат ОЗХО, но "содержательной реакции" не получила.
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украина, россия, сша, игорь кириллов, безопасность
Украина, Россия, США, Игорь Кириллов, Безопасность
ВСУ будут расширять применение токсичных веществ, заявило Минобороны России

Минобороны: Киев просит противогазы, что говорит о планах применить химоружие

© AFP 2024 / Aris MessinisПротивогаз на военной машине украинских военнослужащих
Противогаз на военной машине украинских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AFP 2024 / Aris Messinis
Противогаз на военной машине украинских военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге Минобороны по военно-химической деятельности США и Украины.
"О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны", — сказал генерал-лейтенант.
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Вчера, 15:06
Он отметил, что российская сторона фиксирует применение ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном: в районах Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска.
Кириллов напомнил, что хлорацетофенон относится к химическим средствам борьбы с беспорядками, а хлорпикрин включен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.
Кроме того, подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов с другими химическими веществами. Так, американские газовые гранаты с веществом CS применили против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях. С украинских дронов на позиции сбросили ручные гранаты с химсредствами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6".
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Также ВСУ использовали боевое отравляющее вещество BZ в августе 2022 года и синильную кислоту в феврале 2023-го.
"Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" (GA), которое включено в Список 1 Конвенции", — указал Кириллов.
Он подчеркнул, что российская сторона передала все доказательства использования ВСУ отравляющих веществ в Технический секретариат ОЗХО, но "содержательной реакции" не получила.
Специалисты химической военной лаборатории во время учений - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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