https://ria.ru/20240528/ukraina-1948915636.html

ВСУ будут расширять применение токсичных веществ, заявило Минобороны России

ВСУ будут расширять применение токсичных веществ, заявило Минобороны России - РИА Новости, 28.05.2024

ВСУ будут расширять применение токсичных веществ, заявило Минобороны России

Украина планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге Минобороны по... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:07

2024-05-28T15:07

2024-05-28T15:58

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россия

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игорь кириллов

безопасность

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украина планирует расширять использование в зоне спецоперации токсичных веществ, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге Минобороны по военно-химической деятельности США и Украины. "О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы Украины на поставку антидотов, противогазов и других средств индивидуальной защиты в объемах, которые явно чрезмерны", — сказал генерал-лейтенант.Он отметил, что российская сторона фиксирует применение ВСУ раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном: в районах Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска.Кириллов напомнил, что хлорацетофенон относится к химическим средствам борьбы с беспорядками, а хлорпикрин включен в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.Кроме того, подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов с другими химическими веществами. Так, американские газовые гранаты с веществом CS применили против российских военнослужащих на Краснолиманском и Богуславском тактических направлениях. С украинских дронов на позиции сбросили ручные гранаты с химсредствами раздражающего действия с маркировкой "Терен-6".Также ВСУ использовали боевое отравляющее вещество BZ в августе 2022 года и синильную кислоту в феврале 2023-го."Особую обеспокоенность вызывают заявления представителей ВСУ о наличии в их распоряжении фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества "Табун" (GA), которое включено в Список 1 Конвенции", — указал Кириллов.Он подчеркнул, что российская сторона передала все доказательства использования ВСУ отравляющих веществ в Технический секретариат ОЗХО, но "содержательной реакции" не получила.

https://ria.ru/20240528/ssha-1948915285.html

https://ria.ru/20231211/iprit-1915114369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, сша, игорь кириллов, безопасность