https://ria.ru/20240528/ukraina-1948902543.html

Украина рассчитывает получить 1,7 миллиарда евро от российских активов

Украина рассчитывает получить 1,7 миллиарда евро от российских активов - РИА Новости, 28.05.2024

Украина рассчитывает получить 1,7 миллиарда евро от российских активов

Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в этом году 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных активов России. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:36

2024-05-28T14:36

2024-05-28T14:36

россия

украина

киев

владимир зеленский

антон силуанов

евросоюз

g7

euroclear

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в этом году 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных активов России. Совет ЕС ранее окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению Украины. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. "Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20240527/avstraliya-1948612635.html

https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html

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россия, украина, киев, владимир зеленский, антон силуанов, евросоюз, g7, euroclear, экономика