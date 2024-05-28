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Украина рассчитывает получить 1,7 миллиарда евро от российских активов - РИА Новости, 28.05.2024
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14:36 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948902543.html
Украина рассчитывает получить 1,7 миллиарда евро от российских активов
Украина рассчитывает получить 1,7 миллиарда евро от российских активов - РИА Новости, 28.05.2024
Украина рассчитывает получить 1,7 миллиарда евро от российских активов
Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в этом году 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных активов России. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:36
2024-05-28T14:36
россия
украина
киев
владимир зеленский
антон силуанов
евросоюз
g7
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в этом году 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных активов России. Совет ЕС ранее окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению Украины. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков. "Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240527/avstraliya-1948612635.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, антон силуанов, евросоюз, g7, euroclear, экономика
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Антон Силуанов, Евросоюз, G7, Euroclear, Экономика
Украина рассчитывает получить 1,7 миллиарда евро от российских активов

Украина рассчитывает получить 1,7 млрд евро от российских активов в 2024 году

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить в этом году 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных активов России.
Совет ЕС ранее окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению Украины. Еще 10% депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
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"Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить 1,7 миллиарда евро от прибыли от замороженных российских активов", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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