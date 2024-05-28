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Польша хочет получить часть территорий Украины, заявила сенатор - РИА Новости, 28.05.2024
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12:53 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948872170.html
Польша хочет получить часть территорий Украины, заявила сенатор
Польша хочет получить часть территорий Украины, заявила сенатор - РИА Новости, 28.05.2024
Польша хочет получить часть территорий Украины, заявила сенатор
Польша, говоря о возможности ввода своих войск на Украину, хочет получить часть территорий этой страны, Варшава жаждет распада киевского государства, заявила... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:53
2024-05-28T12:53
в мире
украина
польша
россия
ольга ковитиди
радослав сикорский
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Польша, говоря о возможности ввода своих войск на Украину, хочет получить часть территорий этой страны, Варшава жаждет распада киевского государства, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza допустил отправку польских войск на Украину. "Что же касается Польши и ее роли в украинском конфликте, здесь всё ясно и понятно. В Польше всегда воспринимали распад Украины как желаемую реальность: Польша, претендуя на часть земель Украины, пытается оторвать себе кусок побольше. Никакой задачи помочь народу Украины у поляков нет", - сказала Ковитиди. Сенатор отметила, что подобные "неосмотрительные призывы могут привести к фатальным для Европы последствиям, сделав НАТО полноценным участником конфликта". "Под занавес горе-политики близки к организации мирового Армагеддона, призывая наносить ракетные удары по территории России и допуская участие государств членов НАТО в вооруженном конфликте Украине", - резюмировала Ковитиди. Европейские политики в последнее время все чаще говорят о прямом участии в украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта. По его словам, "многие страны" согласны с таким подходом Парижа.
https://ria.ru/20240304/polsha-1931052320.html
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в мире, украина, польша, россия, ольга ковитиди, радослав сикорский, эммануэль макрон, нато, gazeta wyborcza
В мире, Украина, Польша, Россия, Ольга Ковитиди, Радослав Сикорский, Эммануэль Макрон, НАТО, Gazeta Wyborcza
Польша хочет получить часть территорий Украины, заявила сенатор

Сенатор Ковитиди: поляки жаждут оторвать кусок Украины побольше

© AP Photo / Alik KepliczПольские и американские военные
Польские и американские военные - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Польские и американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Польша, говоря о возможности ввода своих войск на Украину, хочет получить часть территорий этой страны, Варшава жаждет распада киевского государства, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza допустил отправку польских войск на Украину.
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Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт
4 марта, 16:28
"Что же касается Польши и ее роли в украинском конфликте, здесь всё ясно и понятно. В Польше всегда воспринимали распад Украины как желаемую реальность: Польша, претендуя на часть земель Украины, пытается оторвать себе кусок побольше. Никакой задачи помочь народу Украины у поляков нет", - сказала Ковитиди.
Сенатор отметила, что подобные "неосмотрительные призывы могут привести к фатальным для Европы последствиям, сделав НАТО полноценным участником конфликта".
"Под занавес горе-политики близки к организации мирового Армагеддона, призывая наносить ракетные удары по территории России и допуская участие государств членов НАТО в вооруженном конфликте Украине", - резюмировала Ковитиди.
Европейские политики в последнее время все чаще говорят о прямом участии в украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта. По его словам, "многие страны" согласны с таким подходом Парижа.
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МИД Польши не исключил отправки войск на Украину
Вчера, 09:50
 
В миреУкраинаПольшаРоссияОльга КовитидиРадослав СикорскийЭммануэль МакронНАТОGazeta Wyborcza
 
 
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