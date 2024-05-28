https://ria.ru/20240528/ukraina-1948858480.html

Премьер-министр Бельгии пояснил условия передачи вооружения Украине

Премьер-министр Бельгии пояснил условия передачи вооружения Украине - РИА Новости, 28.05.2024

Премьер-министр Бельгии пояснил условия передачи вооружения Украине

Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:20

2024-05-28T12:20

2024-05-28T12:46

бельгия

украина

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам подписания соглашения в области обороны и безопасности с Владимиром Зеленским."Совершенно очевидно, что все, что предусмотрено данным соглашением, предназначено для использования украинскими силами обороны на украинской территории", - сказал де Кроо на совместной пресс-конференции с Зеленским.Ранее сообщалось, что де Кроо и Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года.Также соглашение предусматривает оказание военной помощи в размере 977 миллионов евро.

https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948798843.html

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бельгия

украина

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бельгия, украина