https://ria.ru/20240528/ukraina-1948858480.html
Премьер-министр Бельгии пояснил условия передачи вооружения Украине
Премьер-министр Бельгии пояснил условия передачи вооружения Украине - РИА Новости, 28.05.2024
Премьер-министр Бельгии пояснил условия передачи вооружения Украине
Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:20
2024-05-28T12:20
2024-05-28T12:46
бельгия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797635881_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_5159baa8a9933d02d601f2b78d0fbd21.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам подписания соглашения в области обороны и безопасности с Владимиром Зеленским."Совершенно очевидно, что все, что предусмотрено данным соглашением, предназначено для использования украинскими силами обороны на украинской территории", - сказал де Кроо на совместной пресс-конференции с Зеленским.Ранее сообщалось, что де Кроо и Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года.Также соглашение предусматривает оказание военной помощи в размере 977 миллионов евро.
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948798843.html
https://ria.ru/20240508/rossiya-1944512042.html
бельгия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797635881_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe9638df043622e04f4e1b6357e2d895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, украина
Премьер-министр Бельгии пояснил условия передачи вооружения Украине
Бельгия передает вооружение ВСУ для использования на украинской территории
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Бельгия передает вооружение Украине с условием использования исключительно на украинской территории, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо по итогам подписания соглашения в области обороны и безопасности с Владимиром Зеленским.
"Совершенно очевидно, что все, что предусмотрено данным соглашением, предназначено для использования украинскими силами обороны на украинской территории", - сказал де Кроо на совместной пресс-конференции с Зеленским.
Ранее сообщалось, что де Кроо и Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и оказание другой помощи. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года.
Также соглашение предусматривает оказание военной помощи в размере 977 миллионов евро.