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Министр обороны Украины призвал Запад закрыть небо над страной - РИА Новости, 28.05.2024
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11:21 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948842511.html
Министр обороны Украины призвал Запад закрыть небо над страной
Министр обороны Украины призвал Запад закрыть небо над страной - РИА Новости, 28.05.2024
Министр обороны Украины призвал Запад закрыть небо над страной
Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал западные страны "закрыть небо" над территорией на западе страны. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:21
2024-05-28T11:21
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал западные страны "закрыть небо" над территорией на западе страны. "Обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", - говорится в сообщении, посвященном онлайн-выступлении Умерова на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которое было опубликовано на странице министра в соцсети Facebook*. Кроме того, Умеров заявил, что попросил разрешения на применение западного оружия на большее расстояния. Ранее представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский заявил, что страна рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ Украины, против российских ракет, однако никаких решений по этому вопросу пока не принято. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920147999.html
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в мире, украина, россия, сша, рустем умеров, сергей лавров, дмитрий песков, нато, мид польши
В мире, Украина, Россия, США, Рустем Умеров, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, МИД Польши
Министр обороны Украины призвал Запад закрыть небо над страной

Министр обороны Умеров призвал закрыть небо над западом Украины

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал западные страны "закрыть небо" над территорией на западе страны.
"Обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", - говорится в сообщении, посвященном онлайн-выступлении Умерова на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которое было опубликовано на странице министра в соцсети Facebook*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Кроме того, Умеров заявил, что попросил разрешения на применение западного оружия на большее расстояния.
Ранее представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский заявил, что страна рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ Украины, против российских ракет, однако никаких решений по этому вопросу пока не принято.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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