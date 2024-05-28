https://ria.ru/20240528/ukraina-1948842511.html

Министр обороны Украины призвал Запад закрыть небо над страной

Министр обороны Украины призвал Запад закрыть небо над страной - РИА Новости, 28.05.2024

Министр обороны Украины призвал Запад закрыть небо над страной

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал западные страны "закрыть небо" над территорией на западе страны. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:21

2024-05-28T11:21

2024-05-28T11:21

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал западные страны "закрыть небо" над территорией на западе страны. "Обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", - говорится в сообщении, посвященном онлайн-выступлении Умерова на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которое было опубликовано на странице министра в соцсети Facebook*. Кроме того, Умеров заявил, что попросил разрешения на применение западного оружия на большее расстояния. Ранее представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский заявил, что страна рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ Украины, против российских ракет, однако никаких решений по этому вопросу пока не принято. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

https://ria.ru/20240108/ukraina-1920147999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, рустем умеров, сергей лавров, дмитрий песков, нато, мид польши