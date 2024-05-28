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Украина будет поднимать планку в конфликте, считает политолог - РИА Новости, 28.05.2024
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10:54 28.05.2024 (обновлено: 11:00 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948835429.html
Украина будет поднимать планку в конфликте, считает политолог
Украина будет поднимать планку в конфликте, считает политолог - РИА Новости, 28.05.2024
Украина будет поднимать планку в конфликте, считает политолог
Украина будет "поднимать планку" в конфликте и никаких ограничений у нее не будет, несмотря на опасения США прямого участия в боевых действиях, заявил РИА... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:54
2024-05-28T11:00
россия
владимир брутер
александр сырский
владимир кулишов
нато
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украина будет "поднимать планку" в конфликте и никаких ограничений у нее не будет, несмотря на опасения США прямого участия в боевых действиях, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя подписание Киевом разрешения на посещение французскими инструкторами своих учебных центров. Вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все ещё прорабатывается, сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на министерство обороны Франции. Ранее в понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих". "Они все время будут поднимать планку. Наши мечтания, стенания и расчеты на то, что у них в какой-то момент взыграет желание вернуться к нормальности и здравый смысл, ни на чем не основаны. Вашингтон будет опасаться прямого участия в конфликте тем, чтобы не накликать применение оружие массового поражения, но в том, что касается всего остального, никаких ограничений не будет", - полагает Брутер. Эксперт подчеркнул, что ограничения зависят только от решимости России, ее успехов и понимания того, что "мы на все эти попытки поднять планку не будем ни коим образом реагировать, потому что они ни о чем". "Французские советники давно есть на Украине, военнослужащие тоже. Некоторые подразделения иностранного легиона давно есть на Украине - все это есть, ничего нового Сырский не сказал. Поэтому обращать на это внимание - отвлекаться от главного", - добавил он. Отвечая на вопрос, не противоречат ли опасения Вашингтона прямого участия и возможности ядерной эскалации его поступкам, в частности, отработке НАТО вблизи границы РФ нанесения ядерных ударов по территории России, Брутер указал, что "одно с другим не связано". "Это ведь не относится к прямому участию Вашингтона в конфликте. Это относится к подниманию планки. Прямое участие - это немного другое, а пытаться спровоцировать Россию они будут все время", - заключил эксперт. Ранее первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил РИА Новости, что НАТО вблизи границы РФ отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России.
https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948739796.html
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россия, владимир брутер, александр сырский, владимир кулишов, нато, в мире, украина
Россия, Владимир Брутер, Александр Сырский, Владимир Кулишов, НАТО, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Украина будет поднимать планку в конфликте, считает политолог

Политолог: Украина будет поднимать планку в конфликте, несмотря на опасения США

© Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные
© Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украина будет "поднимать планку" в конфликте и никаких ограничений у нее не будет, несмотря на опасения США прямого участия в боевых действиях, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя подписание Киевом разрешения на посещение французскими инструкторами своих учебных центров.
Вопрос отправки французских военных инструкторов для обучения украинских военных на территории Украины все ещё прорабатывается, сообщил телеканал BFM Business со ссылкой на министерство обороны Франции. Ранее в понедельник главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине, приветствовав "инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих".
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"Они все время будут поднимать планку. Наши мечтания, стенания и расчеты на то, что у них в какой-то момент взыграет желание вернуться к нормальности и здравый смысл, ни на чем не основаны. Вашингтон будет опасаться прямого участия в конфликте тем, чтобы не накликать применение оружие массового поражения, но в том, что касается всего остального, никаких ограничений не будет", - полагает Брутер.
Эксперт подчеркнул, что ограничения зависят только от решимости России, ее успехов и понимания того, что "мы на все эти попытки поднять планку не будем ни коим образом реагировать, потому что они ни о чем".
"Французские советники давно есть на Украине, военнослужащие тоже. Некоторые подразделения иностранного легиона давно есть на Украине - все это есть, ничего нового Сырский не сказал. Поэтому обращать на это внимание - отвлекаться от главного", - добавил он.
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Отвечая на вопрос, не противоречат ли опасения Вашингтона прямого участия и возможности ядерной эскалации его поступкам, в частности, отработке НАТО вблизи границы РФ нанесения ядерных ударов по территории России, Брутер указал, что "одно с другим не связано".
"Это ведь не относится к прямому участию Вашингтона в конфликте. Это относится к подниманию планки. Прямое участие - это немного другое, а пытаться спровоцировать Россию они будут все время", - заключил эксперт.
Ранее первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил РИА Новости, что НАТО вблизи границы РФ отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир БрутерАлександр СырскийВладимир КулишовНАТОВ миреУкраина
 
 
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