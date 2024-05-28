Эксперт прокомментировал планы Бельгии передать Украине F-16
Эксперт Коротченко: Бельгия взяла курс на войну на истощение с Россией
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16 ВВС Бельгии
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Озвученные Бельгией планы поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года говорят о том, что Запад взял курс на войну на истощение с РФ, заявил РИА Новости известный российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолёты должны поступить в текущем году.
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"Процесс подготовки украинских пилотов на F-16 должен быть синхронизирован с поставкой соответствующей авиационной техники. Понятно, что такие кадры готовятся не за полгода и, может быть, даже не за год, отсюда такие далёкие сроки, обозначенные Брюсселем. В то же время данное заявление бельгийского МИД говорит о том, что страны НАТО намерены поддерживать Украину на протяжении как минимум ближайших несколько лет, делая ставку на войну на истощение", - сказал Коротченко.
Аналитик отметил, что сегодня представляется затруднительным прогнозировать динамику событий на фронте на такой большой промежуток времени, однако России необходимо учитывать намерение Запада затянуть конфликт.
"Тяжело что-либо прогнозировать на горизонте до 2028 года, однако сегодня мы видим негативную динамику в курсе Запада. По крайней мере риторика различных должностных лиц западной коалиции говорит о том, что пока они идут по пути эскалации, в том числе призывая дать добро Украине на нанесение ударов вглубь территории РФ уже имеющимися у неё вооружениями", - отметил Коротченко.