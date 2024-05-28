https://ria.ru/20240528/ukraina-1948834709.html

Эксперт прокомментировал планы Бельгии передать Украине F-16

Эксперт прокомментировал планы Бельгии передать Украине F-16 - РИА Новости, 28.05.2024

Эксперт прокомментировал планы Бельгии передать Украине F-16

Озвученные Бельгией планы поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года говорят о том, что Запад взял курс на войну на истощение с РФ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:49

2024-05-28T10:49

2024-05-28T11:13

украина

россия

бельгия

игорь коротченко

аджа лябиб

нато

f-16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Озвученные Бельгией планы поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года говорят о том, что Запад взял курс на войну на истощение с РФ, заявил РИА Новости известный российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолёты должны поступить в текущем году. "Процесс подготовки украинских пилотов на F-16 должен быть синхронизирован с поставкой соответствующей авиационной техники. Понятно, что такие кадры готовятся не за полгода и, может быть, даже не за год, отсюда такие далёкие сроки, обозначенные Брюсселем. В то же время данное заявление бельгийского МИД говорит о том, что страны НАТО намерены поддерживать Украину на протяжении как минимум ближайших несколько лет, делая ставку на войну на истощение", - сказал Коротченко. Аналитик отметил, что сегодня представляется затруднительным прогнозировать динамику событий на фронте на такой большой промежуток времени, однако России необходимо учитывать намерение Запада затянуть конфликт. "Тяжело что-либо прогнозировать на горизонте до 2028 года, однако сегодня мы видим негативную динамику в курсе Запада. По крайней мере риторика различных должностных лиц западной коалиции говорит о том, что пока они идут по пути эскалации, в том числе призывая дать добро Украине на нанесение ударов вглубь территории РФ уже имеющимися у неё вооружениями", - отметил Коротченко.

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

https://ria.ru/20240412/f16-1939582296.html

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украина, россия, бельгия, игорь коротченко, аджа лябиб, нато, f-16