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ФСБ сообщила о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:38 28.05.2024 (обновлено: 04:48 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948805658.html
ФСБ сообщила о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией
ФСБ сообщила о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией - РИА Новости, 28.05.2024
ФСБ сообщила о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией
Спецслужбы Украины при содействии западных покровителей наращивают разведывательную активность у российских границ, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T03:38
2024-05-28T04:48
украина
россия
сша
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спецслужбы Украины при содействии западных покровителей наращивают разведывательную активность у российских границ, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность", — сказал Кулишов.Ранее глава Погранслужбы сообщил, что пограничники вместе с Вооруженными силами с начала спецоперации пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных группВ целом, констатировал он, обстановка на российско-украинском участке государственной границы и приграничной территории остается напряженной.
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украина, россия, сша, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Россия, США, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
ФСБ сообщила о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией

ФСБ: спецслужбы Украины наращивают разведывательную активность у границ РФ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие пограничной службы ФСБ РФ
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спецслужбы Украины при содействии западных покровителей наращивают разведывательную активность у российских границ, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
«
"При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность", — сказал Кулишов.
Ранее глава Погранслужбы сообщил, что пограничники вместе с Вооруженными силами с начала спецоперации пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп
В целом, констатировал он, обстановка на российско-украинском участке государственной границы и приграничной территории остается напряженной.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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