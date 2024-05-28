https://ria.ru/20240528/ukraina-1948805658.html
ФСБ сообщила о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией
ФСБ сообщила о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией - РИА Новости, 28.05.2024
ФСБ сообщила о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией
Спецслужбы Украины при содействии западных покровителей наращивают разведывательную активность у российских границ, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T03:38
2024-05-28T03:38
2024-05-28T04:48
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владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спецслужбы Украины при содействии западных покровителей наращивают разведывательную активность у российских границ, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. "При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность", — сказал Кулишов.Ранее глава Погранслужбы сообщил, что пограничники вместе с Вооруженными силами с начала спецоперации пресекли 29 попыток проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных группВ целом, констатировал он, обстановка на российско-украинском участке государственной границы и приграничной территории остается напряженной.
https://ria.ru/20231219/diversanty-1916786884.html
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украина, россия, сша, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Россия, США, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
ФСБ сообщила о росте активности спецслужб Украины у границы с Россией
ФСБ: спецслужбы Украины наращивают разведывательную активность у границ РФ