https://ria.ru/20240528/udary-1949003816.html

Британия официально не разрешала ВСУ удары по территории России, пишут СМИ

Британия официально не разрешала ВСУ удары по территории России, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024

Британия официально не разрешала ВСУ удары по территории России, пишут СМИ

Власти США сталкиваются с растущим давлением Европы и НАТО, которые добиваются от Вашингтона снятия запрета на удары ВСУ американским оружием вглубь территории... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:17

2024-05-28T21:17

2024-05-28T21:17

россия

украина

сша

дэвид кэмерон

дмитрий песков

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Власти США сталкиваются с растущим давлением Европы и НАТО, которые добиваются от Вашингтона снятия запрета на удары ВСУ американским оружием вглубь территории РФ, хотя разрешившие подобное британские власти так официально и не сняли собственные ограничения, сообщает газета Washington Post. "Вашингтон сталкивается с растущим давлением со стороны НАТО и ключевых европейских союзников с целью снятия ограничений и разрешения Украине использовать полную силу предоставленных США вооружений для ударов по военным целям внутри России", - говорится в публикации. Уточняется, что подобное давление связано с тревогой Запада из-за успехов России на поле боя в последнее время, включая освобождение населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. При этом Великобритания, по данным газеты, так и не дала официального разрешения Киеву на подобное использование своего оружия, хотя глава британского МИД Дэвид Кэмерон и озвучил это ранее. "Официального разрешения нет", - заявил газете военный представитель Украины на условиях анонимности, комментируя расхождение слов Кэмерона с действиями Лондона. Он добавил, что ВСУ ни разу не запускали британские ракеты Storm Shadow вглубь российской территории, за пределы Крыма и регионов, освобожденных силами РФ после начала специальной военной операции. Слова Кэмерона украинский военный объяснил желанием "вбросить идею в информационное пространство, чтобы посмотреть на реакцию своего населения", а лишь затем принимать формальное решение. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240427/posolstvo-1942661207.html

https://ria.ru/20240503/udary-1943709080.html

https://ria.ru/20240515/ukraina-1946051231.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, дэвид кэмерон, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины