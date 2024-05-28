https://ria.ru/20240528/udary-1949003816.html
Британия официально не разрешала ВСУ удары по территории России, пишут СМИ
Британия официально не разрешала ВСУ удары по территории России, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
Британия официально не разрешала ВСУ удары по территории России, пишут СМИ
Власти США сталкиваются с растущим давлением Европы и НАТО, которые добиваются от Вашингтона снятия запрета на удары ВСУ американским оружием вглубь территории... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:17
2024-05-28T21:17
2024-05-28T21:17
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украина
сша
дэвид кэмерон
дмитрий песков
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Власти США сталкиваются с растущим давлением Европы и НАТО, которые добиваются от Вашингтона снятия запрета на удары ВСУ американским оружием вглубь территории РФ, хотя разрешившие подобное британские власти так официально и не сняли собственные ограничения, сообщает газета Washington Post. "Вашингтон сталкивается с растущим давлением со стороны НАТО и ключевых европейских союзников с целью снятия ограничений и разрешения Украине использовать полную силу предоставленных США вооружений для ударов по военным целям внутри России", - говорится в публикации. Уточняется, что подобное давление связано с тревогой Запада из-за успехов России на поле боя в последнее время, включая освобождение населенных пунктов в Харьковской области и ДНР. При этом Великобритания, по данным газеты, так и не дала официального разрешения Киеву на подобное использование своего оружия, хотя глава британского МИД Дэвид Кэмерон и озвучил это ранее. "Официального разрешения нет", - заявил газете военный представитель Украины на условиях анонимности, комментируя расхождение слов Кэмерона с действиями Лондона. Он добавил, что ВСУ ни разу не запускали британские ракеты Storm Shadow вглубь российской территории, за пределы Крыма и регионов, освобожденных силами РФ после начала специальной военной операции. Слова Кэмерона украинский военный объяснил желанием "вбросить идею в информационное пространство, чтобы посмотреть на реакцию своего населения", а лишь затем принимать формальное решение. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240427/posolstvo-1942661207.html
https://ria.ru/20240503/udary-1943709080.html
https://ria.ru/20240515/ukraina-1946051231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дэвид кэмерон, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, США, Дэвид Кэмерон, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Британия официально не разрешала ВСУ удары по территории России, пишут СМИ
WP: Британия до сих пор официально не разрешила ВСУ удары вглубь территории РФ
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Власти США сталкиваются с растущим давлением Европы и НАТО, которые добиваются от Вашингтона снятия запрета на удары ВСУ американским оружием вглубь территории РФ, хотя разрешившие подобное британские власти так официально и не сняли собственные ограничения, сообщает газета Washington Post.
"Вашингтон сталкивается с растущим давлением со стороны НАТО и ключевых европейских союзников с целью снятия ограничений и разрешения Украине использовать полную силу предоставленных США вооружений для ударов по военным целям внутри России", - говорится в публикации.
Уточняется, что подобное давление связано с тревогой Запада из-за успехов России на поле боя в последнее время, включая освобождение населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.
При этом Великобритания, по данным газеты, так и не дала официального разрешения Киеву на подобное использование своего оружия, хотя глава британского МИД Дэвид Кэмерон и озвучил это ранее.
«
"Официального разрешения нет", - заявил газете военный представитель Украины на условиях анонимности, комментируя расхождение слов Кэмерона с действиями Лондона.
Он добавил, что ВСУ ни разу не запускали британские ракеты Storm Shadow вглубь российской территории, за пределы Крыма и регионов, освобожденных силами РФ после начала специальной военной операции. Слова Кэмерона украинский военный объяснил желанием "вбросить идею в информационное пространство, чтобы посмотреть на реакцию своего населения", а лишь затем принимать формальное решение.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.