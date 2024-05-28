https://ria.ru/20240528/udary-1949003090.html

Госдеп вновь высказался против ударов ВСУ американским оружием по России

Госдеп вновь высказался против ударов ВСУ американским оружием по России - РИА Новости, 28.05.2024

Госдеп вновь высказался против ударов ВСУ американским оружием по России

США не меняют свою позицию о запрете на использование Украиной американского оружия для ударов вглубь российской территории, несмотря на призыв генсека НАТО... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:07

2024-05-28T21:07

2024-05-28T21:32

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США не меняют свою позицию о запрете на использование Украиной американского оружия для ударов вглубь российской территории, несмотря на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить подобные действия, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Что касается нашей политики…, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары (американским оружием - ред.) за пределами украинских границ", - сообщил он журналистам, комментируя призыв НАТО разрешить ВСУ подобные действия.Миллер добавил, что несмотря на сохранение своей позиции, "у Украины нет лучшей поддержки, чем со стороны США".В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240528/makron-1948997122.html

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948701486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, нато