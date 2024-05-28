https://ria.ru/20240528/udary-1949003090.html
Госдеп вновь высказался против ударов ВСУ американским оружием по России
Госдеп вновь высказался против ударов ВСУ американским оружием по России - РИА Новости, 28.05.2024
Госдеп вновь высказался против ударов ВСУ американским оружием по России
США не меняют свою позицию о запрете на использование Украиной американского оружия для ударов вглубь российской территории, несмотря на призыв генсека НАТО... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:07
2024-05-28T21:07
2024-05-28T21:32
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США не меняют свою позицию о запрете на использование Украиной американского оружия для ударов вглубь российской территории, несмотря на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить подобные действия, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Что касается нашей политики…, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары (американским оружием - ред.) за пределами украинских границ", - сообщил он журналистам, комментируя призыв НАТО разрешить ВСУ подобные действия.Миллер добавил, что несмотря на сохранение своей позиции, "у Украины нет лучшей поддержки, чем со стороны США".В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240528/makron-1948997122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Госдеп вновь высказался против ударов ВСУ американским оружием по России
Госдеп: США по-прежнему против ударов Украиной американским оружием по России
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США не меняют свою позицию о запрете на использование Украиной американского оружия для ударов вглубь российской территории, несмотря на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить подобные действия, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Что касается нашей политики…, то она заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем наносить удары (американским оружием - ред.) за пределами украинских границ", - сообщил он журналистам, комментируя призыв НАТО разрешить ВСУ подобные действия.
Миллер добавил, что несмотря на сохранение своей позиции, "у Украины нет лучшей поддержки, чем со стороны США".
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.