https://ria.ru/20240528/uchenye-1948839619.html

Ожидания от науки сейчас особенно высоки, заявил Медведев

Ожидания от науки сейчас особенно высоки, заявил Медведев - РИА Новости, 28.05.2024

Ожидания от науки сейчас особенно высоки, заявил Медведев

Россия проходит через сложнейший период истории, достойно ответить на вызовы невозможно без участия ученых страны, заявил замруководителя Совбеза РФ,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:09

2024-05-28T11:09

2024-05-28T12:05

наука

россия

дмитрий медведев

российская академия наук

единая россия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия проходит через сложнейший период истории, достойно ответить на вызовы невозможно без участия ученых страны, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Сегодня, когда Россия проходит через сложнейший период своей истории, наши ожидания, по понятным причинам, от отечественной науки столь же высоки. Достойно ответить на все вызовы, с которыми столкнулась наша страна, невозможно без качественной экспертной основы, без активного участия ученых в жизни страны, без выработки и экспертизы ключевых решений, которые принимает государство", - сказал он, выступая на общем собрании членов РАН. Он добавил, что именно в такой логике и выстраивается роль, которую сегодня играет РАН.

https://ria.ru/20240528/medvedev-1948836180.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, российская академия наук, единая россия