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Ожидания от науки сейчас особенно высоки, заявил Медведев - РИА Новости, 28.05.2024
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Наука
 
11:09 28.05.2024 (обновлено: 12:05 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/uchenye-1948839619.html
Ожидания от науки сейчас особенно высоки, заявил Медведев
Ожидания от науки сейчас особенно высоки, заявил Медведев - РИА Новости, 28.05.2024
Ожидания от науки сейчас особенно высоки, заявил Медведев
Россия проходит через сложнейший период истории, достойно ответить на вызовы невозможно без участия ученых страны, заявил замруководителя Совбеза РФ,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:09
2024-05-28T12:05
наука
россия
дмитрий медведев
российская академия наук
единая россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия проходит через сложнейший период истории, достойно ответить на вызовы невозможно без участия ученых страны, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Сегодня, когда Россия проходит через сложнейший период своей истории, наши ожидания, по понятным причинам, от отечественной науки столь же высоки. Достойно ответить на все вызовы, с которыми столкнулась наша страна, невозможно без качественной экспертной основы, без активного участия ученых в жизни страны, без выработки и экспертизы ключевых решений, которые принимает государство", - сказал он, выступая на общем собрании членов РАН. Он добавил, что именно в такой логике и выстраивается роль, которую сегодня играет РАН.
https://ria.ru/20240528/medvedev-1948836180.html
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россия, дмитрий медведев, российская академия наук, единая россия
Наука, Россия, Дмитрий Медведев, Российская академия наук, Единая Россия
Ожидания от науки сейчас особенно высоки, заявил Медведев

Медведев: на стоящие перед Россией вызовы невозможно ответить без участия ученых

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на общем собрании членов РАН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия проходит через сложнейший период истории, достойно ответить на вызовы невозможно без участия ученых страны, заявил замруководителя Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Сегодня, когда Россия проходит через сложнейший период своей истории, наши ожидания, по понятным причинам, от отечественной науки столь же высоки. Достойно ответить на все вызовы, с которыми столкнулась наша страна, невозможно без качественной экспертной основы, без активного участия ученых в жизни страны, без выработки и экспертизы ключевых решений, которые принимает государство", - сказал он, выступая на общем собрании членов РАН.
Он добавил, что именно в такой логике и выстраивается роль, которую сегодня играет РАН.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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НаукаРоссияДмитрий МедведевРоссийская академия наукЕдиная Россия
 
 
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