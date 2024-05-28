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В Турции не подтвердили планы увеличить число платежей из России - РИА Новости, 28.05.2024
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09:25 28.05.2024 (обновлено: 09:57 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/turtsiya-1948820941.html
В Турции не подтвердили планы увеличить число платежей из России
В Турции не подтвердили планы увеличить число платежей из России - РИА Новости, 28.05.2024
В Турции не подтвердили планы увеличить число платежей из России
Источник РИА Новости в одном из госбанков Турции не подтвердил планы увеличить количество платежей из России в июне: по его словам, конкретных подвижек пока... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:25
2024-05-28T09:57
экономика
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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Источник РИА Новости в одном из госбанков Турции не подтвердил планы увеличить количество платежей из России в июне: по его словам, конкретных подвижек пока нет, хотя регулярные обсуждения в этом направлении ведутся. Банки Турции пообещали российским предпринимателям в июне расширить прием платежей - в перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику, сообщил газете "Известия" коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. "Мы тоже узнали об этом из СМИ, пока конкретных подвижек в этом направлении нет. Известно, что стороны на регулярной основе ведут обсуждения", - сказал собеседник агентства. По его словам, позитивные изменения в сложившейся проблемной ситуации с банковскими переводами из России в Турцию, безусловно, "будут благоприятны для бизнеса". "Но пока каких-либо изменений нет", - уточнил он. Ситуация с платежными переводами из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html
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экономика, россия, турция, москва, алексей ерхов, владимир путин
Экономика, Россия, Турция, Москва, Алексей Ерхов, Владимир Путин
В Турции не подтвердили планы увеличить число платежей из России

Банк Турции не подтвердил планы увеличить число платежей из России в июне

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. Источник РИА Новости в одном из госбанков Турции не подтвердил планы увеличить количество платежей из России в июне: по его словам, конкретных подвижек пока нет, хотя регулярные обсуждения в этом направлении ведутся.
Банки Турции пообещали российским предпринимателям в июне расширить прием платежей - в перечень разрешенных товаров хотят добавить продукцию народного потребления и электронику, сообщил газете "Известия" коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский.
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"Мы тоже узнали об этом из СМИ, пока конкретных подвижек в этом направлении нет. Известно, что стороны на регулярной основе ведут обсуждения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, позитивные изменения в сложившейся проблемной ситуации с банковскими переводами из России в Турцию, безусловно, "будут благоприятны для бизнеса".
"Но пока каких-либо изменений нет", - уточнил он.
Ситуация с платежными переводами из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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