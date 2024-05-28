В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 21.05 мск. В Николаевской области тревогу объявили в 21.52. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 22.20.
Во вторник воздушная тревога звучала на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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