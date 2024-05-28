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Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 12 сантиметров - РИА Новости, 28.05.2024
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07:36 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/tobol-1948813786.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 12 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 12 сантиметров - РИА Новости, 28.05.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 12 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск), за сутки снизился на 12 сантиметров и составляет 498 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T07:36
2024-05-28T07:36
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск), за сутки снизился на 12 сантиметров и составляет 498 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, уровень воды в реке Тобол у Кургана на утро субботы составлял 534 сантиметра, на утро воскресенья – 521 сантиметр, на утро понедельника - 510 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 28 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 498 сантиметров. Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240503/damba-1943723133.html
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тобол (река)
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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024
Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 12 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился до 498 сантиметров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖенщина у защитного бруствера из мешков с песком на набережной реки Тобол в Кургане
Женщина у защитного бруствера из мешков с песком на набережной реки Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Женщина у защитного бруствера из мешков с песком на набережной реки Тобол в Кургане. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск), за сутки снизился на 12 сантиметров и составляет 498 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, уровень воды в реке Тобол у Кургана на утро субботы составлял 534 сантиметра, на утро воскресенья – 521 сантиметр, на утро понедельника - 510 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля.
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По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 28 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 498 сантиметров.
Как сообщалось, максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана – 1015 сантиметров – был зафиксирован днем 19 и 20 апреля.
В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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Тобол (река)КурганКурганская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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