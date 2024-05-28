https://ria.ru/20240528/tekhnika-1948915790.html

Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села

Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села - РИА Новости, 28.05.2024

Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села

Более ста единиц спецтехники для предотвращения пожаров переданы в сельские поселения Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:14

2024-05-28T15:14

2024-05-28T15:14

волгоградская область

волгоградская область

иловлинский район

калач-на-дону

андрей бочаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948915961_0:160:2400:1510_1920x0_80_0_0_39223fba192964f369fc380e1fdc46b3.jpg

ВОЛГОГРАД, 28 мая - РИА Новости. Более ста единиц спецтехники для предотвращения пожаров переданы в сельские поселения Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. По данным властей, во вторник в Иловлинском районе прошли учебно-методические сборы по пожарной безопасности, в которых принимают участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, главы районов области, руководители профильных ведомств. "Сто одна единица спецтехники отправляется в сельские поселения волгоградского региона — новые трактора с комплектом навесного оборудования, закупленные за счет областного бюджета по губернаторской программе, переданы на масштабных учебно-методических сборах по пожарной безопасности в Иловлинском районе", - говорится в сообщении властей. По данным администрации, с 2020 года для поселений закуплены уже 340 таких комплектов, еще 150 приобретут в 2025-2026 годах. Таким образом, свой комплект будет в каждом сельском поселении региона. В ходе учений Бочаров также объявил о создании до конца 2024 года первых двух межрайонных подразделений быстрого реагирования для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров: они появятся в Калаче-на-Дону и Ерзовке, а всего их будет пять в регионе. Отмечается, что подразделения оснастят мобильными пунктами обогрева, будут закуплены "Камазы" для перевозки оборудования, снегоболотоход "БОБР". Также губернатор провел совещание, посвященное пожарной безопасности. "Сегодня пожароопасная обстановка в Волгоградской области стабильная. Но мы готовимся к тому, что ситуация может осложниться", - цитирует администрация слова Бочарова на совещании.

https://ria.ru/20240321/volgograd-1934732120.html

волгоградская область

иловлинский район

калач-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

волгоградская область, иловлинский район, калач-на-дону, андрей бочаров