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Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села - РИА Новости, 28.05.2024
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Волгоградская область
 
15:14 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/tekhnika-1948915790.html
Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села
Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села - РИА Новости, 28.05.2024
Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села
Более ста единиц спецтехники для предотвращения пожаров переданы в сельские поселения Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:14
2024-05-28T15:14
волгоградская область
волгоградская область
иловлинский район
калач-на-дону
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 28 мая - РИА Новости. Более ста единиц спецтехники для предотвращения пожаров переданы в сельские поселения Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. По данным властей, во вторник в Иловлинском районе прошли учебно-методические сборы по пожарной безопасности, в которых принимают участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, главы районов области, руководители профильных ведомств. "Сто одна единица спецтехники отправляется в сельские поселения волгоградского региона — новые трактора с комплектом навесного оборудования, закупленные за счет областного бюджета по губернаторской программе, переданы на масштабных учебно-методических сборах по пожарной безопасности в Иловлинском районе", - говорится в сообщении властей. По данным администрации, с 2020 года для поселений закуплены уже 340 таких комплектов, еще 150 приобретут в 2025-2026 годах. Таким образом, свой комплект будет в каждом сельском поселении региона. В ходе учений Бочаров также объявил о создании до конца 2024 года первых двух межрайонных подразделений быстрого реагирования для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров: они появятся в Калаче-на-Дону и Ерзовке, а всего их будет пять в регионе. Отмечается, что подразделения оснастят мобильными пунктами обогрева, будут закуплены "Камазы" для перевозки оборудования, снегоболотоход "БОБР". Также губернатор провел совещание, посвященное пожарной безопасности. "Сегодня пожароопасная обстановка в Волгоградской области стабильная. Но мы готовимся к тому, что ситуация может осложниться", - цитирует администрация слова Бочарова на совещании.
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волгоградская область, иловлинский район, калач-на-дону, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Иловлинский район, Калач-на-Дону, Андрей Бочаров

Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села

CC BY 4.0 / Официальный портал Волгоградской области (cropped) / Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села
Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
CC BY 4.0 / Официальный портал Волгоградской области (cropped) /
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ВОЛГОГРАД, 28 мая - РИА Новости. Более ста единиц спецтехники для предотвращения пожаров переданы в сельские поселения Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По данным властей, во вторник в Иловлинском районе прошли учебно-методические сборы по пожарной безопасности, в которых принимают участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, главы районов области, руководители профильных ведомств.
CC BY 4.0 / Официальный портал Волгоградской области (cropped) / Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села
Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
CC BY 4.0 / Официальный портал Волгоградской области (cropped) /
Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села
"Сто одна единица спецтехники отправляется в сельские поселения волгоградского региона — новые трактора с комплектом навесного оборудования, закупленные за счет областного бюджета по губернаторской программе, переданы на масштабных учебно-методических сборах по пожарной безопасности в Иловлинском районе", - говорится в сообщении властей.
По данным администрации, с 2020 года для поселений закуплены уже 340 таких комплектов, еще 150 приобретут в 2025-2026 годах. Таким образом, свой комплект будет в каждом сельском поселении региона. В ходе учений Бочаров также объявил о создании до конца 2024 года первых двух межрайонных подразделений быстрого реагирования для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров: они появятся в Калаче-на-Дону и Ерзовке, а всего их будет пять в регионе. Отмечается, что подразделения оснастят мобильными пунктами обогрева, будут закуплены "Камазы" для перевозки оборудования, снегоболотоход "БОБР". Также губернатор провел совещание, посвященное пожарной безопасности.
"Сегодня пожароопасная обстановка в Волгоградской области стабильная. Но мы готовимся к тому, что ситуация может осложниться", - цитирует администрация слова Бочарова на совещании.
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Волгоградская областьВолгоградская областьИловлинский районКалач-на-ДонуАндрей Бочаров
 
 
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