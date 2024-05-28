Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села
CC BY 4.0 / Официальный портал Волгоградской области (cropped) / Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села
ВОЛГОГРАД, 28 мая - РИА Новости. Более ста единиц спецтехники для предотвращения пожаров переданы в сельские поселения Волгоградской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По данным властей, во вторник в Иловлинском районе прошли учебно-методические сборы по пожарной безопасности, в которых принимают участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, главы районов области, руководители профильных ведомств.
CC BY 4.0 / Официальный портал Волгоградской области (cropped) / Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села
Более 100 единиц противопожарной техники переданы в волгоградские села
"Сто одна единица спецтехники отправляется в сельские поселения волгоградского региона — новые трактора с комплектом навесного оборудования, закупленные за счет областного бюджета по губернаторской программе, переданы на масштабных учебно-методических сборах по пожарной безопасности в Иловлинском районе", - говорится в сообщении властей.
По данным администрации, с 2020 года для поселений закуплены уже 340 таких комплектов, еще 150 приобретут в 2025-2026 годах. Таким образом, свой комплект будет в каждом сельском поселении региона. В ходе учений Бочаров также объявил о создании до конца 2024 года первых двух межрайонных подразделений быстрого реагирования для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров: они появятся в Калаче-на-Дону и Ерзовке, а всего их будет пять в регионе. Отмечается, что подразделения оснастят мобильными пунктами обогрева, будут закуплены "Камазы" для перевозки оборудования, снегоболотоход "БОБР". Также губернатор провел совещание, посвященное пожарной безопасности.
"Сегодня пожароопасная обстановка в Волгоградской области стабильная. Но мы готовимся к тому, что ситуация может осложниться", - цитирует администрация слова Бочарова на совещании.
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