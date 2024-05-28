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Таиланд ввел новые меры для привлечения туристов - РИА Новости, 28.05.2024
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Туризм
 
21:03 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/tailand-1949002359.html
Таиланд ввел новые меры для привлечения туристов
Таиланд ввел новые меры для привлечения туристов - РИА Новости, 28.05.2024
Таиланд ввел новые меры для привлечения туристов
Правительство Таиланда утвердило продлённые визы для туристов, студентов и удалённых работников, а также расширило список для безвизового пребывания в стране на РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:03
2024-05-28T21:03
туризм
новости - туризм
таиланд
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МОСКВА, 28 мая- РИА Новости. Правительство Таиланда утвердило продлённые визы для туристов, студентов и удалённых работников, а также расширило список для безвизового пребывания в стране на 60 дней с 57 стран до 93 для стимулирования туристического сектора и привлечения "цифровых кочевников", сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление официального представителя правительства Чая Ватчаронга. Издание сообщает, что с 1 июня Таиланд расширит список стран с 60-дневным безвизовым пребыванием в стране в туристических целях с 57 до 93. Помимо этого для граждан 31 государства появилась возможность получить визу по прибытию в королевство. Меры коснутся и иностранных студентов таиландских вузов, которым будет разрешено остаться в стране ещё на один год после окончания учебы, что позволит привлекать квалифицированных специалистов в различные сектора экономики. Шестидесятидневные визы "цифрового кочевника" для самозанятых и удалённых работников решением кабинета министров заменяются пятилетними визами с многократным въездом, при этом пребывание в Таиланде будет ограничено 180 днями в год с правом продления еще на 180 дней, а объем покрытия медицинских страховок для иностранцев, проживающих в Таиланде по пенсионным визам, будет снижен с 83 тысяч долларов до 12 тысяч долларов на год. Туризм, наряду с производством и экспортом автомобилей, электроники и продукции сельского хозяйства, остается одним из ключевых факторов развития второй по величине экономики Юго-Восточной Азии и важным источником занятости. С января по май Таиланд посетило 14,3 миллиона туристов, и ожидается, что за весь год в страну прибудут рекордные 40 миллионов, а доход от въездного туризма составит 3,5 триллиона бат (95,73 миллиарда долларов). В 2019 году, до начала пандемии, Таиланд принял рекордные 39,9 миллиона человек.
https://ria.ru/20240514/puteshestviya-1945597718.html
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новости - туризм, таиланд, юго-восточная азия, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Юго-Восточная Азия, В мире
Таиланд ввел новые меры для привлечения туристов

Bangkok Post: власти Таиланда утвердили продленные визы для туристов и студентов

© iStock.com / NeonShotСмотровая площадка залива Пханг Нга в Самет Нанг Ше
Смотровая площадка залива Пханг Нга в Самет Нанг Ше - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© iStock.com / NeonShot
Смотровая площадка залива Пханг Нга в Самет Нанг Ше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая- РИА Новости. Правительство Таиланда утвердило продлённые визы для туристов, студентов и удалённых работников, а также расширило список для безвизового пребывания в стране на 60 дней с 57 стран до 93 для стимулирования туристического сектора и привлечения "цифровых кочевников", сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на заявление официального представителя правительства Чая Ватчаронга.
Издание сообщает, что с 1 июня Таиланд расширит список стран с 60-дневным безвизовым пребыванием в стране в туристических целях с 57 до 93. Помимо этого для граждан 31 государства появилась возможность получить визу по прибытию в королевство.
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Меры коснутся и иностранных студентов таиландских вузов, которым будет разрешено остаться в стране ещё на один год после окончания учебы, что позволит привлекать квалифицированных специалистов в различные сектора экономики.
Шестидесятидневные визы "цифрового кочевника" для самозанятых и удалённых работников решением кабинета министров заменяются пятилетними визами с многократным въездом, при этом пребывание в Таиланде будет ограничено 180 днями в год с правом продления еще на 180 дней, а объем покрытия медицинских страховок для иностранцев, проживающих в Таиланде по пенсионным визам, будет снижен с 83 тысяч долларов до 12 тысяч долларов на год.
Туризм, наряду с производством и экспортом автомобилей, электроники и продукции сельского хозяйства, остается одним из ключевых факторов развития второй по величине экономики Юго-Восточной Азии и важным источником занятости. С января по май Таиланд посетило 14,3 миллиона туристов, и ожидается, что за весь год в страну прибудут рекордные 40 миллионов, а доход от въездного туризма составит 3,5 триллиона бат (95,73 миллиарда долларов). В 2019 году, до начала пандемии, Таиланд принял рекордные 39,9 миллиона человек.
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