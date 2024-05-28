https://ria.ru/20240528/svo-1948966944.html

Суды вынесли приговоры 171 украинскому военному с начала спецоперации

Суды вынесли приговоры 171 украинскому военному с начала спецоперации - РИА Новости, 28.05.2024

Суды вынесли приговоры 171 украинскому военному с начала спецоперации

Российские суды с начала специальной военной операции вынесли обвинительные приговоры в отношении 171 украинского военного, они получили сроки от 12 лет лишения РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:58

2024-05-28T17:58

2024-05-28T17:58

происшествия

россия

главная военная прокуратура

главная военная прокуратура рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российские суды с начала специальной военной операции вынесли обвинительные приговоры в отношении 171 украинского военного, они получили сроки от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "За период специальной военной операции военными следственными органами Следственного комитета РФ, за деятельностью которых надзирают военные прокуроры, возбуждено свыше 1,1 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима. По завершении предварительного следствия с участием военных прокуроров судами рассмотрено более 100 уголовных дел в отношении 171 военнослужащего вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что по всем рассмотренным делам вынесены обвинительные приговоры, обвиняемые были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до пожизненного заключения. Их судили по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в совокупности со статьями 105 УК РФ (убийство), 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и другими. Работа по сбору и документированию преступных деяний киевского режима, а также уголовному преследованию виновных лиц продолжается, ни один военный преступник не должен уйти от ответственности, добавили в ГВП.

https://ria.ru/20240528/vsu-1948921946.html

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906474347.html

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