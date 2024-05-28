Рейтинг@Mail.ru
Суды вынесли приговоры 171 украинскому военному с начала спецоперации - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/svo-1948966944.html
Суды вынесли приговоры 171 украинскому военному с начала спецоперации
Суды вынесли приговоры 171 украинскому военному с начала спецоперации - РИА Новости, 28.05.2024
Суды вынесли приговоры 171 украинскому военному с начала спецоперации
Российские суды с начала специальной военной операции вынесли обвинительные приговоры в отношении 171 украинского военного, они получили сроки от 12 лет лишения РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:58
2024-05-28T17:58
происшествия
россия
главная военная прокуратура
главная военная прокуратура рф
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российские суды с начала специальной военной операции вынесли обвинительные приговоры в отношении 171 украинского военного, они получили сроки от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "За период специальной военной операции военными следственными органами Следственного комитета РФ, за деятельностью которых надзирают военные прокуроры, возбуждено свыше 1,1 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима. По завершении предварительного следствия с участием военных прокуроров судами рассмотрено более 100 уголовных дел в отношении 171 военнослужащего вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что по всем рассмотренным делам вынесены обвинительные приговоры, обвиняемые были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до пожизненного заключения. Их судили по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в совокупности со статьями 105 УК РФ (убийство), 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и другими. Работа по сбору и документированию преступных деяний киевского режима, а также уголовному преследованию виновных лиц продолжается, ни один военный преступник не должен уйти от ответственности, добавили в ГВП.
https://ria.ru/20240528/vsu-1948921946.html
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906474347.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e8ac8371fc1785e64447b8c471514e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, главная военная прокуратура, главная военная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Главная военная прокуратура, Главная военная прокуратура РФ, Специальная военная операция на Украине
Суды вынесли приговоры 171 украинскому военному с начала спецоперации

Главная военная прокуратура: суды вынесли приговоры 171 солдату ВСУ с начала СВО

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российские суды с начала специальной военной операции вынесли обвинительные приговоры в отношении 171 украинского военного, они получили сроки от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"За период специальной военной операции военными следственными органами Следственного комитета РФ, за деятельностью которых надзирают военные прокуроры, возбуждено свыше 1,1 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима. По завершении предварительного следствия с участием военных прокуроров судами рассмотрено более 100 уголовных дел в отношении 171 военнослужащего вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.
Украинская скорая помощь
Украинский военный застрелил троих сослуживцев и покончил с собой
Вчера, 15:23
В ведомстве уточнили, что по всем рассмотренным делам вынесены обвинительные приговоры, обвиняемые были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до пожизненного заключения. Их судили по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в совокупности со статьями 105 УК РФ (убийство), 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и другими.
Работа по сбору и документированию преступных деяний киевского режима, а также уголовному преследованию виновных лиц продолжается, ни один военный преступник не должен уйти от ответственности, добавили в ГВП.
Табличка на здании Государственного бюро расследования - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
На Украине будут судить командира части, начислявшего выплаты дезертирам
31 октября 2023, 16:54
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияГлавная военная прокуратураГлавная военная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала