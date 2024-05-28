Суды вынесли приговоры 171 украинскому военному с начала спецоперации
Главная военная прокуратура: суды вынесли приговоры 171 солдату ВСУ с начала СВО
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Российские суды с начала специальной военной операции вынесли обвинительные приговоры в отношении 171 украинского военного, они получили сроки от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"За период специальной военной операции военными следственными органами Следственного комитета РФ, за деятельностью которых надзирают военные прокуроры, возбуждено свыше 1,1 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима. По завершении предварительного следствия с участием военных прокуроров судами рассмотрено более 100 уголовных дел в отношении 171 военнослужащего вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по всем рассмотренным делам вынесены обвинительные приговоры, обвиняемые были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до пожизненного заключения. Их судили по ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в совокупности со статьями 105 УК РФ (убийство), 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и другими.
Работа по сбору и документированию преступных деяний киевского режима, а также уголовному преследованию виновных лиц продолжается, ни один военный преступник не должен уйти от ответственности, добавили в ГВП.
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