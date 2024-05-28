https://ria.ru/20240528/svo-1948957411.html
Боррель оценил возможность подготовки солдат ВСУ на Украине
Боррель оценил возможность подготовки солдат ВСУ на Украине - РИА Новости, 28.05.2024
Боррель оценил возможность подготовки солдат ВСУ на Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пока не наблюдает согласия между странами Евросоюза по возможности подготовки украинских военных на территории... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:18
2024-05-28T17:18
2024-05-28T18:51
специальная военная операция на украине
украина
евросоюз
вооруженные силы украины
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пока не наблюдает согласия между странами Евросоюза по возможности подготовки украинских военных на территории Украины."Пока консенсуса у нас нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции по итогам заседания Совета минобороны ЕС.При этом он добавил, что в ЕС хотят расширить действующую миссию по подготовке украинских военных в странах союза, "обсуждается постановка новых задач"."Украине нужно больше помощи в подготовке, так как они собираются мобилизовать еще больше солдат. Наша миссия показала хороший результат, подготовив порядка 50 тысяч солдат, к концу лета их число составит 60 тысяч. Мы должны адаптировать наши возможности по подготовке военных к потребностям Украины. В ближайшее время мы должны установить новые цели, расширить наши возможности, есть консенсус по этому вопросу", - пояснил глава евродипломатии.
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
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украина, евросоюз, вооруженные силы украины, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Жозеп Боррель
Боррель оценил возможность подготовки солдат ВСУ на Украине
Боррель: в ЕС пока нет консенсуса по подготовке украинских военных на Украине