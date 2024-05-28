https://ria.ru/20240528/svo-1948956091.html

В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры

В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 28.05.2024

В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в результате обстрела поражены объекты инфраструктуры в городе Харькове... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:13

2024-05-28T17:13

2024-05-28T17:54

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в результате обстрела поражены объекты инфраструктуры в городе Харькове. Согласно сообщению, опубликованному Telegram-канале Синегубова, область подверглась ударам, в том числе Киевский район Харькова.Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. "По предварительной информации, есть возгорание гражданской инфраструктуры", - написал Синегубов, при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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министерство обороны украины, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьков