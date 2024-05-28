Рейтинг@Mail.ru
В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 28.05.2024 (обновлено: 17:54 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/svo-1948956091.html
В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры
В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 28.05.2024
В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в результате обстрела поражены объекты инфраструктуры в городе Харькове... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:13
2024-05-28T17:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948964788_5:0:1600:897_1920x0_80_0_0_1576befb04d08a3844e8e0b61d7dea33.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в результате обстрела поражены объекты инфраструктуры в городе Харькове. Согласно сообщению, опубликованному Telegram-канале Синегубова, область подверглась ударам, в том числе Киевский район Харькова.Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. "По предварительной информации, есть возгорание гражданской инфраструктуры", - написал Синегубов, при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948964788_269:0:1465:897_1920x0_80_0_0_1b37799a8079d18ceeee898da49ad58a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны украины, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьков
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьков
В Харькове сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов: при обстреле повреждены объекты инфраструктуры

Пожарный автомобиль в Харькове
Пожарный автомобиль в Харькове
Пожарный автомобиль в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утверждает, что в результате обстрела поражены объекты инфраструктуры в городе Харькове. Согласно сообщению, опубликованному Telegram-канале Синегубова, область подверглась ударам, в том числе Киевский район Харькова.
Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. "По предварительной информации, есть возгорание гражданской инфраструктуры", - написал Синегубов, при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Россия всегда возвращает свое: очередь за Харьковом?
14 мая, 08:00
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала