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Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/svo-1948848330.html
Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны
Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны - РИА Новости, 28.05.2024
Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны
Российские пограничники на украинском участке учатся применять ударные беспилотники, а также бороться с аналогичными дронами противника, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:44
2024-05-28T11:44
безопасность
технологии
россия
киев
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники на украинском участке учатся применять ударные беспилотники, а также бороться с аналогичными дронами противника, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Основные усилия Погранслужбы сосредоточивались на купировании таких угроз, как попытки проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, рост интенсивность применения Киевом ударных беспилотников, отметил Кулишов. "В этих интересах совершенствовались формы и способы пограничной деятельности, в том числе тактика применения пограничных подразделений на сухопутных участках и морских направлениях, наращивались система фортификационных сооружений и инженерных заграждений, боевой и технический потенциал пограничных органов, включая оснащение их бронетехникой, артиллерийским вооружением, беспилотными летательными аппаратами и средствами борьбы с ними. Увеличена численность подразделений, непосредственно охраняющих государственную границу, осуществлялись дополнительные меры по повышению боевой выучки пограничников", - сказал генерал. "Так, в связи с применением пограничными органами ударных беспилотных летательных аппаратов нами организовано обучение сотрудников тактике их применения, в том числе FPV-дронов, и способам борьбы с аналогичными средствами противника", - отметил Кулишов.
https://ria.ru/20240528/sobaki-1948806379.html
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безопасность, технологии, россия, киев, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Технологии, Россия, Киев, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны

Кулишов: российские пограничники на украинском участке учатся применять БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БпЛА ЦВО проходят обучение в применении в зоне проведения СВО
Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники на украинском участке учатся применять ударные беспилотники, а также бороться с аналогичными дронами противника, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Основные усилия Погранслужбы сосредоточивались на купировании таких угроз, как попытки проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, рост интенсивность применения Киевом ударных беспилотников, отметил Кулишов.
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"В этих интересах совершенствовались формы и способы пограничной деятельности, в том числе тактика применения пограничных подразделений на сухопутных участках и морских направлениях, наращивались система фортификационных сооружений и инженерных заграждений, боевой и технический потенциал пограничных органов, включая оснащение их бронетехникой, артиллерийским вооружением, беспилотными летательными аппаратами и средствами борьбы с ними. Увеличена численность подразделений, непосредственно охраняющих государственную границу, осуществлялись дополнительные меры по повышению боевой выучки пограничников", - сказал генерал.
"Так, в связи с применением пограничными органами ударных беспилотных летательных аппаратов нами организовано обучение сотрудников тактике их применения, в том числе FPV-дронов, и способам борьбы с аналогичными средствами противника", - отметил Кулишов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияКиевВладимир КулишовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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