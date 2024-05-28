https://ria.ru/20240528/svo-1948848330.html
Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны
Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны - РИА Новости, 28.05.2024
Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны
Российские пограничники на украинском участке учатся применять ударные беспилотники, а также бороться с аналогичными дронами противника, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:44
2024-05-28T11:44
2024-05-28T11:44
безопасность
технологии
россия
киев
владимир кулишов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892046931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40dfa687de5f34e52135507b9e13f437.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники на украинском участке учатся применять ударные беспилотники, а также бороться с аналогичными дронами противника, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Основные усилия Погранслужбы сосредоточивались на купировании таких угроз, как попытки проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, рост интенсивность применения Киевом ударных беспилотников, отметил Кулишов. "В этих интересах совершенствовались формы и способы пограничной деятельности, в том числе тактика применения пограничных подразделений на сухопутных участках и морских направлениях, наращивались система фортификационных сооружений и инженерных заграждений, боевой и технический потенциал пограничных органов, включая оснащение их бронетехникой, артиллерийским вооружением, беспилотными летательными аппаратами и средствами борьбы с ними. Увеличена численность подразделений, непосредственно охраняющих государственную границу, осуществлялись дополнительные меры по повышению боевой выучки пограничников", - сказал генерал. "Так, в связи с применением пограничными органами ударных беспилотных летательных аппаратов нами организовано обучение сотрудников тактике их применения, в том числе FPV-дронов, и способам борьбы с аналогичными средствами противника", - отметил Кулишов.
https://ria.ru/20240528/sobaki-1948806379.html
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948805658.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892046931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb808fca84d0d9ec7baa2b429ae16487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, киев, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Технологии, Россия, Киев, Владимир Кулишов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны
Кулишов: российские пограничники на украинском участке учатся применять БПЛА
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники на украинском участке учатся применять ударные беспилотники, а также бороться с аналогичными дронами противника, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
Основные усилия Погранслужбы сосредоточивались на купировании таких угроз, как попытки проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, рост интенсивность применения Киевом
ударных беспилотников, отметил Кулишов.
"В этих интересах совершенствовались формы и способы пограничной деятельности, в том числе тактика применения пограничных подразделений на сухопутных участках и морских направлениях, наращивались система фортификационных сооружений и инженерных заграждений, боевой и технический потенциал пограничных органов, включая оснащение их бронетехникой, артиллерийским вооружением, беспилотными летательными аппаратами и средствами борьбы с ними. Увеличена численность подразделений, непосредственно охраняющих государственную границу, осуществлялись дополнительные меры по повышению боевой выучки пограничников", - сказал генерал.
"Так, в связи с применением пограничными органами ударных беспилотных летательных аппаратов нами организовано обучение сотрудников тактике их применения, в том числе FPV-дронов, и способам борьбы с аналогичными средствами противника", - отметил Кулишов.