https://ria.ru/20240528/svo-1948848330.html

Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны

Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны - РИА Новости, 28.05.2024

Российские пограничники на Украине учатся применять ударные дроны

Российские пограничники на украинском участке учатся применять ударные беспилотники, а также бороться с аналогичными дронами противника, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:44

2024-05-28T11:44

2024-05-28T11:44

безопасность

технологии

россия

киев

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники на украинском участке учатся применять ударные беспилотники, а также бороться с аналогичными дронами противника, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Основные усилия Погранслужбы сосредоточивались на купировании таких угроз, как попытки проникновения на территорию России украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, рост интенсивность применения Киевом ударных беспилотников, отметил Кулишов. "В этих интересах совершенствовались формы и способы пограничной деятельности, в том числе тактика применения пограничных подразделений на сухопутных участках и морских направлениях, наращивались система фортификационных сооружений и инженерных заграждений, боевой и технический потенциал пограничных органов, включая оснащение их бронетехникой, артиллерийским вооружением, беспилотными летательными аппаратами и средствами борьбы с ними. Увеличена численность подразделений, непосредственно охраняющих государственную границу, осуществлялись дополнительные меры по повышению боевой выучки пограничников", - сказал генерал. "Так, в связи с применением пограничными органами ударных беспилотных летательных аппаратов нами организовано обучение сотрудников тактике их применения, в том числе FPV-дронов, и способам борьбы с аналогичными средствами противника", - отметил Кулишов.

https://ria.ru/20240528/sobaki-1948806379.html

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безопасность, технологии, россия, киев, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)