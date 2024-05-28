https://ria.ru/20240528/svo-1948846668.html
С начала года из-за атак ВСУ погибли 30 детей, 95 пострадали
С начала года из-за атак ВСУ погибли 30 детей, 95 пострадали - РИА Новости, 28.05.2024
С начала года из-за атак ВСУ погибли 30 детей, 95 пострадали
Тридцать детей погибли, 95 пострадали с начала этого года в результате атак Украины по регионам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:41
2024-05-28T11:41
2024-05-28T11:41
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родион мирошник
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Тридцать детей погибли, 95 пострадали с начала этого года в результате атак Украины по регионам России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Могу сказать, что только с начала этого года, с 1 января у нас среди пострадавших жителей 125 несовершеннолетних детей. 125 человек. Из них 30 детей погибли. 95 детей получили ранения различной степени тяжести", - сказал Мирошник в ходе пресс-конференции "Террористический режим Украины: убийство российских детей НАТОвскими снарядами" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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россия, украина, родион мирошник, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Родион Мирошник, НАТО
С начала года из-за атак ВСУ погибли 30 детей, 95 пострадали
Мирошник: с начала года в результате атак ВСУ погибли 30 детей, 95 пострадали