https://ria.ru/20240528/svo-1948835641.html
Центр "Воин" обучил 2,5 тысячи педагогов работе с БПЛА
Центр "Воин" обучил 2,5 тысячи педагогов работе с БПЛА - РИА Новости, 28.05.2024
Центр "Воин" обучил 2,5 тысячи педагогов работе с БПЛА
Центр "Воин" обучил порядка 2,5 тысяч педагогов школ и колледжей работе с беспилотными авиационными системами, полный курс обучения составляет 256 часов,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:55
2024-05-28T10:55
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Центр "Воин" обучил порядка 2,5 тысяч педагогов школ и колледжей работе с беспилотными авиационными системами, полный курс обучения составляет 256 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра. "Представители Центра "ВОИН" обучили почти 2,5 тысячи педагогов школ и колледжей из 30 российских регионов. Программа профессиональной переподготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем стартовала в конце апреля в Чеченской Республике, Республике Татарстан, Хабаровском крае, Ульяновской, Свердловской и Калужской областях", - отметили в пресс-службе. В Центре дополнили, что подготовка реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для БАС" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", направленного на формирование кадрового резерва отрасли. Инициатива – часть масштабного плана по подготовке миллиона специалистов по беспилотным технологиям к 2030 году. Полный курс обучения составляет 256 часов. Он состоит из четырех тематических модулей. Один из них – "Оператор БАС" – реализует Центр "Воин". Модуль рассчитан на 31 час и строится на нескольких блоках: патриотическое воспитание и использования БАС в защите национальных интересов России, а также основы безопасного управления и обслуживания квадрокоптеров и FPV-дронов. "Для нас это одновременно вызов и возможность. Нам необходимо вырастить кадры для БАС, повысив их недостающие компетенции. В Центре "ВОИН" мы профессионально занимаемся этим, у нас имеются проверенные и эффективные практики, а также сформирована группа специалистов, обладающих ими. У нас есть симуляторы, оборудование, программы и методы обучения. Мы готовы поделиться этим опытом с педагогами. Уверен, что навыки, которые мы даем обучающимся, станут основой для подготовки новых квалифицированных кадров", — отметил директор Центра Игорь Казарезов. В конце обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке по квалификации "Педагог дополнительного образования в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем". -0-
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республика татарстан (татарстан), хабаровский край, россия
Республика Татарстан (Татарстан), Хабаровский край, Россия, Специальная военная операция на Украине
Центр "Воин" обучил 2,5 тысячи педагогов работе с БПЛА
Центр "Воин" обучил 2,5 тысячи педагогов школ и колледжей работе с БАС
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Центр "Воин" обучил порядка 2,5 тысяч педагогов школ и колледжей работе с беспилотными авиационными системами, полный курс обучения составляет 256 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра.
"Представители Центра "ВОИН" обучили почти 2,5 тысячи педагогов школ и колледжей из 30 российских регионов. Программа профессиональной переподготовки в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем стартовала в конце апреля в Чеченской Республике, Республике Татарстан
, Хабаровском крае
, Ульяновской, Свердловской и Калужской областях", - отметили в пресс-службе.
В Центре дополнили, что подготовка реализуется в рамках федерального проекта "Кадры для БАС" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", направленного на формирование кадрового резерва отрасли. Инициатива – часть масштабного плана по подготовке миллиона специалистов по беспилотным технологиям к 2030 году.
Полный курс обучения составляет 256 часов. Он состоит из четырех тематических модулей. Один из них – "Оператор БАС" – реализует Центр "Воин". Модуль рассчитан на 31 час и строится на нескольких блоках: патриотическое воспитание и использования БАС в защите национальных интересов России
, а также основы безопасного управления и обслуживания квадрокоптеров и FPV-дронов.
"Для нас это одновременно вызов и возможность. Нам необходимо вырастить кадры для БАС, повысив их недостающие компетенции. В Центре "ВОИН" мы профессионально занимаемся этим, у нас имеются проверенные и эффективные практики, а также сформирована группа специалистов, обладающих ими. У нас есть симуляторы, оборудование, программы и методы обучения. Мы готовы поделиться этим опытом с педагогами. Уверен, что навыки, которые мы даем обучающимся, станут основой для подготовки новых квалифицированных кадров", — отметил директор Центра Игорь Казарезов.
В конце обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке по квалификации "Педагог дополнительного образования в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем". -0-