https://ria.ru/20240528/svo-1948832362.html

Россия захватила инициативу на всем театре военных действий, заявили в США

Россия захватила инициативу на всем театре военных действий, заявили в США - РИА Новости, 28.05.2024

Россия захватила инициативу на всем театре военных действий, заявили в США

Россия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине, признает представитель вашингтонского Института по изучению войны... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:40

2024-05-28T10:40

2024-05-28T10:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьковская область

владимир зеленский

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине, признает представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос. "Прямо сейчас инициатива на всем театре военных действий принадлежит русским. Они диктуют место, время, интенсивность и темп военных действий... Украинцы находятся в невыгодном положении и вынуждены реагировать", - заявил Баррос в интервью американской газете New York Post. Говоря о ситуации на харьковском направлении, он отметил, что силы РФ продолжают неослабевающее наступление. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

https://ria.ru/20240517/kharkov-1946677958.html

россия

украина

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россия, украина, харьковская область, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины