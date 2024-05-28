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Россия захватила инициативу на всем театре военных действий, заявили в США - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/svo-1948832362.html
Россия захватила инициативу на всем театре военных действий, заявили в США
Россия захватила инициативу на всем театре военных действий, заявили в США - РИА Новости, 28.05.2024
Россия захватила инициативу на всем театре военных действий, заявили в США
Россия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине, признает представитель вашингтонского Института по изучению войны... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:40
2024-05-28T10:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьковская область
владимир зеленский
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине, признает представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос. "Прямо сейчас инициатива на всем театре военных действий принадлежит русским. Они диктуют место, время, интенсивность и темп военных действий... Украинцы находятся в невыгодном положении и вынуждены реагировать", - заявил Баррос в интервью американской газете New York Post. Говоря о ситуации на харьковском направлении, он отметил, что силы РФ продолжают неослабевающее наступление. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
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россия, украина, харьковская область, владимир зеленский, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Россия захватила инициативу на всем театре военных действий, заявили в США

Баррос: Россия захватила инициативу на всем театре военных действий на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДвижение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Движение оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер на Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости
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Движение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине, признает представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос.
"Прямо сейчас инициатива на всем театре военных действий принадлежит русским. Они диктуют место, время, интенсивность и темп военных действий... Украинцы находятся в невыгодном положении и вынуждены реагировать", - заявил Баррос в интервью американской газете New York Post.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Запад верен себе: предать Украину — это вовремя предвидеть победу России
Вчера, 08:00
Говоря о ситуации на харьковском направлении, он отметил, что силы РФ продолжают неослабевающее наступление.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Французский генерал назвал продвижение ВС России под Харьковом сюрпризом
17 мая, 14:18
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковская областьВладимир ЗеленскийВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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