Россия захватила инициативу на всем театре военных действий, заявили в США
Баррос: Россия захватила инициативу на всем театре военных действий на Украине
© РИА Новости | Перейти в медиабанкДвижение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Движение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия захватила инициативу на всем "театре военных действий" в зоне конфликта на Украине, признает представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос.
"Прямо сейчас инициатива на всем театре военных действий принадлежит русским. Они диктуют место, время, интенсивность и темп военных действий... Украинцы находятся в невыгодном положении и вынуждены реагировать", - заявил Баррос в интервью американской газете New York Post.
Говоря о ситуации на харьковском направлении, он отметил, что силы РФ продолжают неослабевающее наступление.
Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Позднее он заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.