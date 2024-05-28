https://ria.ru/20240528/svo-1948824189.html

ВСУ нанесли за сутки 68 ударов по левобережью Днепра Херсонской области

ВСУ нанесли за сутки 68 ударов по левобережью Днепра Херсонской области - РИА Новости, 28.05.2024

ВСУ нанесли за сутки 68 ударов по левобережью Днепра Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 68 ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T09:52

2024-05-28T09:52

2024-05-28T09:53

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 28 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 68 ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 43 удара. Еще 25 обстрелов были проведены ВСУ ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Днепряны, Новая Каховка, Саги, Казачьи Лагеря, Малокаховка, Бабино, Нижние Серогозы, Каховка, Малая Лепетиха, Василевка.

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины