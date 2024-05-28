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ВСУ нанесли за сутки 68 ударов по левобережью Днепра Херсонской области
ВСУ нанесли за сутки 68 ударов по левобережью Днепра Херсонской области - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ нанесли за сутки 68 ударов по левобережью Днепра Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 68 ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:52
2024-05-28T09:52
2024-05-28T09:53
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК, 28 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 68 ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов и жилых районов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 43 удара. Еще 25 обстрелов были проведены ВСУ ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Днепряны, Новая Каховка, Саги, Казачьи Лагеря, Малокаховка, Бабино, Нижние Серогозы, Каховка, Малая Лепетиха, Василевка.
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
днепр (город)
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли за сутки 68 ударов по левобережью Днепра Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 68 ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра