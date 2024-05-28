https://ria.ru/20240528/svo-1948817601.html

ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков

ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков - РИА Новости, 28.05.2024

ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков

Украинский БПЛА атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены частный дом и автомобиль, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:57

2024-05-28T08:57

2024-05-28T09:02

шебекино

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены частный дом и автомобиль, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, в частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом", - сообщил Гладков. Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://radiosputnik.ru/20240528/nato-1948814171.html

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шебекино

белгородская область

харьковская область

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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины