https://ria.ru/20240528/svo-1948817601.html
ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков
ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков
Украинский БПЛА атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены частный дом и автомобиль, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:57
2024-05-28T08:57
2024-05-28T09:02
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg
БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены частный дом и автомобиль, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, в частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом", - сообщил Гладков. Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://radiosputnik.ru/20240528/nato-1948814171.html
https://ria.ru/20240528/skhron-1948808478.html
шебекино
белгородская область
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4d1ebc82bc20838688ad74075e300f55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков
Гладков: ВСУ атаковали Шебекино с помощью FPV-дрона, пострадавших нет