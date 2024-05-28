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ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:57 28.05.2024 (обновлено: 09:02 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/svo-1948817601.html
ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков
ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков
Украинский БПЛА атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены частный дом и автомобиль, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:57
2024-05-28T09:02
шебекино
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены частный дом и автомобиль, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, в частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом", - сообщил Гладков. Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://radiosputnik.ru/20240528/nato-1948814171.html
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шебекино
белгородская область
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шебекино, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Шебекино, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ атаковали Шебекино, пострадавших нет, сообщил Гладков

Гладков: ВСУ атаковали Шебекино с помощью FPV-дрона, пострадавших нет

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал город Шебекино, пострадавших нет, повреждены частный дом и автомобиль, сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал, в частном жилом домовладении выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом", - сообщил Гладков.
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Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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