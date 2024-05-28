https://ria.ru/20240528/svo-1948815630.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 28.05.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 07.20 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:21
2024-05-28T08:21
2024-05-28T08:21
петровский район
донецк
донецкая народная республика
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 07.20 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240528/nato-1948812201.html
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петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, нато
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка