https://ria.ru/20240528/sud-1948902141.html

Суд в Москве признал одного из совладельцев Промсвязьбанка банкротом

Суд в Москве признал одного из совладельцев Промсвязьбанка банкротом - РИА Новости, 28.05.2024

Суд в Москве признал одного из совладельцев Промсвязьбанка банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева и открыл... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:34

2024-05-28T14:34

2024-05-28T14:34

россия

москва

солнечногорский район

алексей ананьев

траст

федеральная налоговая служба (фнс россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в ноябре по заявлению ПСБ, включив в реестр требований кредиторов Ананьева требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Финансовым управляющим был утвержден Игорь Минаев из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Минаев во вторник сообщил, что в реестр требований кредиторов Ананьева включены требования четырех кредиторов - ПСБ, ФНС, банков "Траст" и ВТБ - на сумму около 204,5 миллиарда рублей. Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества. Минаев, которого суд оставил финуправляющим и на реализацию имущества, сообщил в суде, что за время первой процедуры ни должник, ни кредиторы план реструктуризации не представили. Из имущества у Ананьева-старшего выявлено только 2 миллиона рублей на счете в БМ-Банке, нежилое помещение в Солнечногорском районе Подмосковья и доли в четырех компаниях. Первое собрание кредиторов проголосовало за переход к реализации имущества. Отчет Минаева назначен на 5 декабря. Крупнейшим кредитором Ананьева является "Траст". Суд в апреле признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов требование этого банка в размере около 113,1 миллиарда рублей. Ранее суды взыскали эту сумму солидарно с Ананьева, его брата и экс-совладельца Автовазбанка Николая Тарана. Суды удовлетворили иск "Траста" о взыскании убытков, причиненных санацией Автовазбанка, которую проводил ПСБ Ананьевых с 2015 по 2017 год, пока оздоровление не потребовалось самому ПСБ. Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

https://ria.ru/20240408/bankrot-1938701397.html

https://ria.ru/20240502/blinovskaya-1943488392.html

https://ria.ru/20231129/sud-1912552490.html

https://ria.ru/20231123/ananev-1911425658.html

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россия, москва, солнечногорский район, алексей ананьев, траст , федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф)