Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве признал одного из совладельцев Промсвязьбанка банкротом - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/sud-1948902141.html
Суд в Москве признал одного из совладельцев Промсвязьбанка банкротом
Суд в Москве признал одного из совладельцев Промсвязьбанка банкротом - РИА Новости, 28.05.2024
Суд в Москве признал одного из совладельцев Промсвязьбанка банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева и открыл... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:34
2024-05-28T14:34
россия
москва
солнечногорский район
алексей ананьев
траст
федеральная налоговая служба (фнс россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151165/27/1511652775_0:186:2795:1758_1920x0_80_0_0_9ca6939f9090956d8f6ab47ed38b2a17.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в ноябре по заявлению ПСБ, включив в реестр требований кредиторов Ананьева требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка. Финансовым управляющим был утвержден Игорь Минаев из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Минаев во вторник сообщил, что в реестр требований кредиторов Ананьева включены требования четырех кредиторов - ПСБ, ФНС, банков "Траст" и ВТБ - на сумму около 204,5 миллиарда рублей. Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества. Минаев, которого суд оставил финуправляющим и на реализацию имущества, сообщил в суде, что за время первой процедуры ни должник, ни кредиторы план реструктуризации не представили. Из имущества у Ананьева-старшего выявлено только 2 миллиона рублей на счете в БМ-Банке, нежилое помещение в Солнечногорском районе Подмосковья и доли в четырех компаниях. Первое собрание кредиторов проголосовало за переход к реализации имущества. Отчет Минаева назначен на 5 декабря. Крупнейшим кредитором Ананьева является "Траст". Суд в апреле признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов требование этого банка в размере около 113,1 миллиарда рублей. Ранее суды взыскали эту сумму солидарно с Ананьева, его брата и экс-совладельца Автовазбанка Николая Тарана. Суды удовлетворили иск "Траста" о взыскании убытков, причиненных санацией Автовазбанка, которую проводил ПСБ Ананьевых с 2015 по 2017 год, пока оздоровление не потребовалось самому ПСБ. Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
https://ria.ru/20240408/bankrot-1938701397.html
https://ria.ru/20240502/blinovskaya-1943488392.html
https://ria.ru/20231129/sud-1912552490.html
https://ria.ru/20231123/ananev-1911425658.html
россия
москва
солнечногорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151165/27/1511652775_164:0:2643:1859_1920x0_80_0_0_814d05ba6eebeaa258a96c3c49ce97ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, солнечногорский район, алексей ананьев, траст , федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф)
Россия, Москва, Солнечногорский район, Алексей Ананьев, ТРАСТ , Федеральная налоговая служба (ФНС России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Суд в Москве признал одного из совладельцев Промсвязьбанка банкротом

Суд в Москве признал банкротом одного из совладельцев Промсвязьбанка Ананьева

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Ананьев
Алексей Ананьев - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Ананьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Суд признал банкротом экс-предправления банка "Клиентский" Волосевича
8 апреля, 19:38
Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в ноябре по заявлению ПСБ, включив в реестр требований кредиторов Ананьева требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка.
Финансовым управляющим был утвержден Игорь Минаев из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Минаев во вторник сообщил, что в реестр требований кредиторов Ананьева включены требования четырех кредиторов - ПСБ, ФНС, банков "Траст" и ВТБ - на сумму около 204,5 миллиарда рублей.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Блиновская намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве
2 мая, 14:49
Алексей Ананьев вместе со своим младшим братом Дмитрием контролировал ПСБ, один из крупнейших банков России, до 2017 года, когда ЦБ РФ приступил к его санации. Ананьев-младший был признан банкротом в январе 2021 года. В деле о его банкротстве продолжается реализация имущества.
Минаев, которого суд оставил финуправляющим и на реализацию имущества, сообщил в суде, что за время первой процедуры ни должник, ни кредиторы план реструктуризации не представили. Из имущества у Ананьева-старшего выявлено только 2 миллиона рублей на счете в БМ-Банке, нежилое помещение в Солнечногорском районе Подмосковья и доли в четырех компаниях. Первое собрание кредиторов проголосовало за переход к реализации имущества. Отчет Минаева назначен на 5 декабря.
Здание Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
ВС оставил в силе взыскание 91,2 миллиарда рублей с Ананьевых и их компании
29 ноября 2023, 10:14
Крупнейшим кредитором Ананьева является "Траст". Суд в апреле признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов требование этого банка в размере около 113,1 миллиарда рублей. Ранее суды взыскали эту сумму солидарно с Ананьева, его брата и экс-совладельца Автовазбанка Николая Тарана. Суды удовлетворили иск "Траста" о взыскании убытков, причиненных санацией Автовазбанка, которую проводил ПСБ Ананьевых с 2015 по 2017 год, пока оздоровление не потребовалось самому ПСБ.
Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Бывший председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Суд в Москве начал процедуру банкротства экс-банкира Промсвязьбанка
23 ноября 2023, 18:34
 
РоссияМоскваСолнечногорский районАлексей АнаньевТРАСТФедеральная налоговая служба (ФНС России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала