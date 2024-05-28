Суд в Москве признал одного из совладельцев Промсвязьбанка банкротом
Суд в Москве признал банкротом одного из совладельцев Промсвязьбанка Ананьева
Алексей Ананьев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом одного из совладельцев и бывшего председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел в ноябре по заявлению ПСБ, включив в реестр требований кредиторов Ананьева требования банка в размере более 91,2 миллиарда рублей. Такую сумму суды ранее взыскали с Ананьева по иску ПСБ о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка.
Финансовым управляющим был утвержден Игорь Минаев из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Минаев во вторник сообщил, что в реестр требований кредиторов Ананьева включены требования четырех кредиторов - ПСБ, ФНС, банков "Траст" и ВТБ - на сумму около 204,5 миллиарда рублей.
Минаев, которого суд оставил финуправляющим и на реализацию имущества, сообщил в суде, что за время первой процедуры ни должник, ни кредиторы план реструктуризации не представили. Из имущества у Ананьева-старшего выявлено только 2 миллиона рублей на счете в БМ-Банке, нежилое помещение в Солнечногорском районе Подмосковья и доли в четырех компаниях. Первое собрание кредиторов проголосовало за переход к реализации имущества. Отчет Минаева назначен на 5 декабря.
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29 ноября 2023, 10:14
Крупнейшим кредитором Ананьева является "Траст". Суд в апреле признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов требование этого банка в размере около 113,1 миллиарда рублей. Ранее суды взыскали эту сумму солидарно с Ананьева, его брата и экс-совладельца Автовазбанка Николая Тарана. Суды удовлетворили иск "Траста" о взыскании убытков, причиненных санацией Автовазбанка, которую проводил ПСБ Ананьевых с 2015 по 2017 год, пока оздоровление не потребовалось самому ПСБ.
Нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. Ананьевых до санации принадлежало 50,03% акций ПСБ. В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу. После санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
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