https://ria.ru/20240528/sud-1948882359.html

С имущества Елены Блиновской сняли арест

С имущества Елены Блиновской сняли арест - РИА Новости, 28.05.2024

С имущества Елены Блиновской сняли арест

Началась процедура снятия ареста с имущества "королевы марафонов" Елены Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки, сообщила адвокат Наталия РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:24

2024-05-28T13:24

2024-05-28T13:26

происшествия

елена блиновская

алексей блиновский

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Началась процедура снятия ареста с имущества "королевы марафонов" Елены Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки, сообщила адвокат Наталия Сальникова в ходе рассмотрения жалобы на продление ареста ее подзащитной в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. "Удовлетворено ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую найден покупатель", - сказала она. Также, по словам Сальниковой, снят арест с одного из счетов Блиновской. Ранее адвокат заявила, что все имущество ее подзащитной выставлено на продажу. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html

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https://ria.ru/20240417/blinovskiy-1940490831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская, алексей блиновский