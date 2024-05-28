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С имущества Елены Блиновской сняли арест - РИА Новости, 28.05.2024
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13:24 28.05.2024 (обновлено: 13:26 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/sud-1948882359.html
С имущества Елены Блиновской сняли арест
С имущества Елены Блиновской сняли арест - РИА Новости, 28.05.2024
С имущества Елены Блиновской сняли арест
Началась процедура снятия ареста с имущества "королевы марафонов" Елены Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки, сообщила адвокат Наталия РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:24
2024-05-28T13:26
происшествия
елена блиновская
алексей блиновский
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Началась процедура снятия ареста с имущества "королевы марафонов" Елены Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки, сообщила адвокат Наталия Сальникова в ходе рассмотрения жалобы на продление ареста ее подзащитной в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. "Удовлетворено ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую найден покупатель", - сказала она. Также, по словам Сальниковой, снят арест с одного из счетов Блиновской. Ранее адвокат заявила, что все имущество ее подзащитной выставлено на продажу. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html
https://ria.ru/20240406/blinovskaya-1938240164.html
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происшествия, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
С имущества Елены Блиновской сняли арест

Адвокат Сальникова: с имущества "королевы марафонов" Блиновской сняли арест

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваЕлена Блиновская в Московском городском суде
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Началась процедура снятия ареста с имущества "королевы марафонов" Елены Блиновской и ее родственников для погашения налоговой недоимки, сообщила адвокат Наталия Сальникова в ходе рассмотрения жалобы на продление ареста ее подзащитной в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
"Удовлетворено ходатайство отца Елены о снятии ареста имущества. Удовлетворено ходатайство о снятии ареста с квартиры, на которую найден покупатель", - сказала она.
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Также, по словам Сальниковой, снят арест с одного из счетов Блиновской.
Ранее адвокат заявила, что все имущество ее подзащитной выставлено на продажу.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
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Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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