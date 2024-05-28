Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/sud-1948850565.html
В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС
В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС - РИА Новости, 28.05.2024
В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС
Верховный суд Татарстана во вторник приговорил казанскую активистку Зульфию Ситдикову, признанную виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ и неуважении к... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:51
2024-05-28T11:51
происшествия
здоровье - общество
россия
казань
яблоко
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Верховный суд Татарстана во вторник приговорил казанскую активистку Зульфию Ситдикову, признанную виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ и неуважении к обществу, к двум годам условного наказания, сообщил РИА Новости представитель суда. "Суд назначил Ситдиковой наказание в виде двух лет условного осуждения с испытательным сроком четыре года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации о деятельности Вооруженных сил РФ, на два года", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее присяжные единогласно вынесли в отношении подсудимой обвинительный вердикт по статьям "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" и "реабилитация нацизма". Обвинение просило назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Подсудимая в последнем слове заявила, что не считает себя виновной. "Прошу принять решение по справедливости, согласно здравому смыслу", - обратилась она к суду. Ранее партия "Яблоко" в соцсетях собирала средства на адвоката для Ситдиковой. Отмечалось, что ее обвиняют в реабилитации нацизма и дискредитации армии за два плаката, на одном из которых дата "9 Мая" была написана с перевернутой буквой "М". В 2022 году Ново-Савиновский районный суд Казани уже штрафовал Ситдикову на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.
https://ria.ru/20240206/shtraf-1925642124.html
https://radiosputnik.ru/20240524/dmitrov-1948247625.html
https://ria.ru/20240501/shtraf-1943301533.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, казань, яблоко
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Казань, Яблоко, Специальная военная операция на Украине
В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС

Суд: татарстанская активистка получила 2 года условно за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Верховный суд Татарстана во вторник приговорил казанскую активистку Зульфию Ситдикову, признанную виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ и неуважении к обществу, к двум годам условного наказания, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд назначил Ситдиковой наказание в виде двух лет условного осуждения с испытательным сроком четыре года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации о деятельности Вооруженных сил РФ, на два года", - сказал собеседник агентства.
Мария Баронова, журналист - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Журналистку Баронову оштрафовали за антивоенный пикет
6 февраля, 12:02
Он уточнил, что ранее присяжные единогласно вынесли в отношении подсудимой обвинительный вердикт по статьям "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" и "реабилитация нацизма". Обвинение просило назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.
Подсудимая в последнем слове заявила, что не считает себя виновной. "Прошу принять решение по справедливости, согласно здравому смыслу", - обратилась она к суду.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Дмитрове за дискредитацию ВС РФ задержан работник оборонного предприятия
24 мая, 20:36
Ранее партия "Яблоко" в соцсетях собирала средства на адвоката для Ситдиковой. Отмечалось, что ее обвиняют в реабилитации нацизма и дискредитации армии за два плаката, на одном из которых дата "9 Мая" была написана с перевернутой буквой "М".
В 2022 году Ново-Савиновский районный суд Казани уже штрафовал Ситдикову на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.
Сотрудница МВД России - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Краснодарскую стримершу оштрафовали за дискредитацию армии
1 мая, 13:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКазаньЯблоко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала