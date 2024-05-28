https://ria.ru/20240528/sud-1948850565.html
В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС
В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС - РИА Новости, 28.05.2024
В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС
Верховный суд Татарстана во вторник приговорил казанскую активистку Зульфию Ситдикову, признанную виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ и неуважении к... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:51
2024-05-28T11:51
2024-05-28T11:51
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КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Верховный суд Татарстана во вторник приговорил казанскую активистку Зульфию Ситдикову, признанную виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ и неуважении к обществу, к двум годам условного наказания, сообщил РИА Новости представитель суда. "Суд назначил Ситдиковой наказание в виде двух лет условного осуждения с испытательным сроком четыре года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации о деятельности Вооруженных сил РФ, на два года", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее присяжные единогласно вынесли в отношении подсудимой обвинительный вердикт по статьям "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" и "реабилитация нацизма". Обвинение просило назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Подсудимая в последнем слове заявила, что не считает себя виновной. "Прошу принять решение по справедливости, согласно здравому смыслу", - обратилась она к суду. Ранее партия "Яблоко" в соцсетях собирала средства на адвоката для Ситдиковой. Отмечалось, что ее обвиняют в реабилитации нацизма и дискредитации армии за два плаката, на одном из которых дата "9 Мая" была написана с перевернутой буквой "М". В 2022 году Ново-Савиновский районный суд Казани уже штрафовал Ситдикову на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.
https://ria.ru/20240206/shtraf-1925642124.html
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Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Казань, Яблоко, Специальная военная операция на Украине
В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС
Суд: татарстанская активистка получила 2 года условно за дискредитацию ВС России
КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Верховный суд Татарстана во вторник приговорил казанскую активистку Зульфию Ситдикову, признанную виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ и неуважении к обществу, к двум годам условного наказания, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд назначил Ситдиковой наказание в виде двух лет условного осуждения с испытательным сроком четыре года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации о деятельности Вооруженных сил РФ, на два года", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ранее присяжные единогласно вынесли в отношении подсудимой обвинительный вердикт по статьям "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" и "реабилитация нацизма". Обвинение просило назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.
Подсудимая в последнем слове заявила, что не считает себя виновной. "Прошу принять решение по справедливости, согласно здравому смыслу", - обратилась она к суду.
Ранее партия "Яблоко
" в соцсетях собирала средства на адвоката для Ситдиковой. Отмечалось, что ее обвиняют в реабилитации нацизма и дискредитации армии за два плаката, на одном из которых дата "9 Мая" была написана с перевернутой буквой "М".
В 2022 году Ново-Савиновский районный суд Казани
уже штрафовал Ситдикову на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.