https://ria.ru/20240528/sud-1948850565.html

В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС

В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС - РИА Новости, 28.05.2024

В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию ВС

Верховный суд Татарстана во вторник приговорил казанскую активистку Зульфию Ситдикову, признанную виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ и неуважении к... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:51

2024-05-28T11:51

2024-05-28T11:51

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КАЗАНЬ, 28 мая – РИА Новости. Верховный суд Татарстана во вторник приговорил казанскую активистку Зульфию Ситдикову, признанную виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ и неуважении к обществу, к двум годам условного наказания, сообщил РИА Новости представитель суда. "Суд назначил Ситдиковой наказание в виде двух лет условного осуждения с испытательным сроком четыре года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением информации о деятельности Вооруженных сил РФ, на два года", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее присяжные единогласно вынесли в отношении подсудимой обвинительный вердикт по статьям "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" и "реабилитация нацизма". Обвинение просило назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Подсудимая в последнем слове заявила, что не считает себя виновной. "Прошу принять решение по справедливости, согласно здравому смыслу", - обратилась она к суду. Ранее партия "Яблоко" в соцсетях собирала средства на адвоката для Ситдиковой. Отмечалось, что ее обвиняют в реабилитации нацизма и дискредитации армии за два плаката, на одном из которых дата "9 Мая" была написана с перевернутой буквой "М". В 2022 году Ново-Савиновский районный суд Казани уже штрафовал Ситдикову на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

https://ria.ru/20240206/shtraf-1925642124.html

https://radiosputnik.ru/20240524/dmitrov-1948247625.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, казань, яблоко