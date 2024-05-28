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Польша исчезнет навсегда. Раскрыт сценарий войны США с Россией
Польша исчезнет навсегда. Раскрыт сценарий войны США с Россией - РИА Новости, 28.05.2024
Польша исчезнет навсегда. Раскрыт сценарий войны США с Россией
Если западные страны реализуют угрозы, озвучиваемые в адрес России в последнее время, многие из них исчезнут с карты после ракетных ударов, пишет в статье для... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:51
2024-05-28T17:51
2024-05-28T17:51
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Если западные страны реализуют угрозы, озвучиваемые в адрес России в последнее время, многие из них исчезнут с карты после ракетных ударов, пишет в статье для InfoBRICS аналитик Драго Боснич."Угрожать такой стране, как Россия, — просто безумие", — отметил эксперт.Он напомнил слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который заявил, что США атакуют позиции России в зоне специальной операции, если она применит ядерное оружие."Сама Варшава должна понять, что одних лишь московских установок с термоядерным оружием в Калининградской области будет достаточно, чтобы превратить Польшу в радиоактивную пустошь практически навсегда — за считанные секунды", — предупредил Боснич.Как пишет аналитик, США в случае агрессии в отношении России ждет такая же судьба. Хотя уничтожение Штатов займет немного больше времени, ядерный арсенал Москвы гарантирует, что никто не сможет безнаказанно напасть на нее, подчеркнул Боснич.На прошлой неделе польский министр Радослав Сикорский заявил в интервью британской газете Guardian, что Вашингтон атакует позиции российской армии в зоне СВО, если Москва применит ядерное оружие.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что удар по любым российским целям со стороны США приведет к началу мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать.
https://ria.ru/20240528/nato-1948937123.html
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в мире, россия, польша, сша, радослав сикорский, дмитрий медведев, брикс
В мире, Россия, Польша, США, Радослав Сикорский, Дмитрий Медведев, БРИКС
Польша исчезнет навсегда. Раскрыт сценарий войны США с Россией
InfoBRICS: если Запад реализует угрозы в отношении РФ, Польша и США исчезнут