https://ria.ru/20240528/ssha-1948972607.html

В Белом доме допустили ввод полного эмбарго на экспорт из России

В Белом доме допустили ввод полного эмбарго на экспорт из России - РИА Новости, 28.05.2024

В Белом доме допустили ввод полного эмбарго на экспорт из России

США в своей санкционной политике могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией, сказал заместитель советника американского президента по... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:23

2024-05-28T18:23

2024-05-28T21:53

россия

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США в своей санкционной политике могут дойти до введения всеобъемлющего эмбарго на торговлю с Россией, сказал заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх."История эмбарго - не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим", - сообщил он на выступлении в институте Брукингса.

https://ria.ru/20240528/zapad-1948972704.html

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россия, сша, экономика