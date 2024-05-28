В США возникла новая волна политической напряженности, пишут СМИ
WSJ: Байден столкнулся с новой напряженностью после удара Израиля по Рафаху
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден столкнулся в новой волной политической напряженности внутри страны после последнего удара Израиля по Рафаху на юге сектора Газа, пишет издание Wall Street Journal.
"Президент Байден столкнулся с новой политической напряженностью у себя дома после израильского авиаудара по Рафаху, в результате которого, по словам палестинских властей, погибли десятки мирных жителей", - пишет издание.
Левый фланг Демократической партии США утверждает, что США под руководством Байдена поощряют аморальное поведение в Газе, в том числе предоставляя смертоносное оружие израильским военным. С другой стороны, среди сторонников Байдена также есть и произраильские демократы.
"Это усугубляет сложную ситуацию для Байдена... Он пытается следовать своей линии, но проблема с его линией в том, что для одних она слишком поддерживает Израиль, а для других — недостаточно", - заявил бывший чиновник Госдепа и президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
Палестинская служба гражданской обороны ранее сообщила, что не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна назвал эту атаку "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ". Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
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