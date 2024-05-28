https://ria.ru/20240528/srok-1948808348.html

СМИ: для криминального авторитета Шишкана потребовали пожизненный срок

СМИ: для криминального авторитета Шишкана потребовали пожизненный срок - РИА Новости, 28.05.2024

СМИ: для криминального авторитета Шишкана потребовали пожизненный срок

Генеральная прокуратура потребовала приговорить криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан, к пожизненному сроку, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T05:08

2024-05-28T05:08

2024-05-28T09:23

происшествия

московская область (подмосковье)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала приговорить криминального авторитета Олега Медведева, известного как Шишкан, к пожизненному сроку, пишет "Коммерсант".По информации газеты, обвинение требует приговорить 18 участников преступного сообщества Медведева на сроки от условного до пожизненного заключения. Трое фигурантов, по мнению прокуратуры, должны получить условные сроки, остальные — от 12 до 24 лет.Для Медведева и трех его ближайших приспешников обвинение запросило наказание в виде пожизненного заключения.В середине мая присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт Медведеву и участникам его банды. Установлено, что Медведев и его соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское" — депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех ее родственников, чтобы завладеть земельными участками завода.Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведева его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.

https://ria.ru/20210121/opg-1593732258.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф