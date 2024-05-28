https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948916819.html

ВСУ применили против российских военных отравляющее вещество BZ

ВСУ применили против российских военных отравляющее вещество BZ - РИА Новости, 28.05.2024

ВСУ применили против российских военных отравляющее вещество BZ

ВСУ применили против российских военнослужащих отравляющее вещество BZ в августе 2022 и синильную кислоту в феврале 2023 года, заявил начальник войск... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:10

2024-05-28T15:10

2024-05-28T15:10

специальная военная операция на украине

игорь кириллов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ применили против российских военнослужащих отравляющее вещество BZ в августе 2022 и синильную кислоту в феврале 2023 года, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Украинские вооружённые формирования используют и другие списочные химикаты. Речь идет о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого отравляющего вещества BZ в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20240410/khimoruzhie-1938968780.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность