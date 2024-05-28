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ВСУ применили против российских военных отравляющее вещество BZ
ВСУ применили против российских военных отравляющее вещество BZ - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ применили против российских военных отравляющее вещество BZ
ВСУ применили против российских военнослужащих отравляющее вещество BZ в августе 2022 и синильную кислоту в феврале 2023 года, заявил начальник войск... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:10
2024-05-28T15:10
2024-05-28T15:10
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ВСУ применили против российских военнослужащих отравляющее вещество BZ в августе 2022 и синильную кислоту в феврале 2023 года, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Украинские вооружённые формирования используют и другие списочные химикаты. Речь идет о фактах применения в отношении российских военнослужащих боевого отравляющего вещества BZ в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20240410/khimoruzhie-1938968780.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ применили против российских военных отравляющее вещество BZ
Минобороны: ВСУ применили отравляющее вещество BZ в августе 2022 года