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Спасатели добрались до места жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области - РИА Новости, 28.05.2024
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19:31 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/spasateli-1948988662.html
Спасатели добрались до места жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области
Спасатели добрались до места жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области - РИА Новости, 28.05.2024
Спасатели добрались до места жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области
Вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра добрался до места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области, находившимся на... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:31
2024-05-28T19:31
происшествия
мурманская область
андрей чибис
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра добрался до места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области, находившимся на борту медпомощь не потребовалась, сообщил губернатор Андрей Чибис. "Вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра уже добрался до места посадки. По информации спасателей, никто из четырех человек, которые находились на борту, не нуждается в медпомощи", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Ранее СК и транспортная прокуратура сообщили о том, что Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения из-за технической неисправности. Сообщалось, что на борту семь человек - экипаж и четверо пассажиров.
https://ria.ru/20240117/vertolet-1921878010.html
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происшествия, мурманская область, андрей чибис, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Спасатели добрались до места жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области

Чибис: вертолет МЧС добрался до места жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВертолет МЧС
Вертолет МЧС - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вертолет МЧС. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра добрался до места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Мурманской области, находившимся на борту медпомощь не потребовалась, сообщил губернатор Андрей Чибис.
«
"Вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра уже добрался до места посадки. По информации спасателей, никто из четырех человек, которые находились на борту, не нуждается в медпомощи", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее СК и транспортная прокуратура сообщили о том, что Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 километров до пункта назначения из-за технической неисправности. Сообщалось, что на борту семь человек - экипаж и четверо пассажиров.
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