https://ria.ru/20240528/sotrudnichestvo-1948879444.html

Международное сотрудничество на Дальнем Востоке обсудили на "АмурЭкспо"

Международное сотрудничество на Дальнем Востоке обсудили на "АмурЭкспо" - РИА Новости, 29.05.2024

Международное сотрудничество на Дальнем Востоке обсудили на "АмурЭкспо"

Инфраструктурные проекты и важность сотрудничества в гуманитарной сфере обсудили участники сессии "Основные вопросы российско-китайского сотрудничества на... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T13:12

2024-05-28T13:12

2024-05-29T08:39

россия

амурская область

дальний восток

олег имамеев

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Инфраструктурные проекты и важность сотрудничества в гуманитарной сфере обсудили участники сессии "Основные вопросы российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке – строительство мостов и открытие ворот" в рамках российско-китайского экономического форума "АмурЭкспо" (12+), сообщает информационное агентство "Амур.инфо". Мероприятие прошло в российском Благовещенске и китайском Хэйхэ, которые разделяет 800 метров пограничной реки Амур. "По поручению президента России мы планируем в 2026 году создать в Благовещенске Центр российско-китайского делового сотрудничества федерального значения. Международный многофункциональный общественный центр площадью более 36 тысяч квадратных метров будет включать площадки под экспо, ритейл площадки, офисные помещения и ряд других. Проект планируется реализовать через механизм дальневосточной концессии. Благовещенск оптимально подходит для размещения такого центра. В мире нет примеров такого близкого расположения крупных административных центров двух стран. Конечно, этим нужно пользоваться", - отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев, слова которого приводятся в сообщении. Между Благовещенском и Хэйхэ функционирует международный автомобильный мост пока для грузовых перевозок, работает смешанный пункт пропуска через границу, строится трансграничная канатная дорога. В эксплуатацию введена новая взлетно-посадочная полоса в благовещенском аэропорту, идет строительство новых терминалов. Новые возможности открывает транспортно-логистический терминал "Каникурган", который выйдет на полную мощность к 2026 году, на 2025 год запланирован запуск "Сухого порта Благовещенск". "Город Хэйхэ уже давно является центром международной торговли, и он единственный во всей стране, в котором развиваются многие отрасли, и, конечно, у нас очень мощная база по перевалке грузов и внутри Китая, и за рубеж. Когда мы построим канатную дорогу и улучшим инфраструктуру наших пограничных переходов, аэропортов, все это предоставит еще больше возможностей для наших предпринимателей. Мы можем здесь организовать мощную базу перерабатывающей промышленности. Если будем использовать все преимущества провинции Хэйлунцзян и Дальневосточного федерального округа, мы достигнем больших изменений во всех аспектах взаимоотношений", - цитируют в сообщении заместителя мэра Хэйхэ Лю Ян. Амурская область и провинция Хэйлунцзян проводят большое количество совместных мероприятий в сфере образования, культуры и спорта. Это способствует укреплению и развитию международных отношений, отметили участники сессии. "Мы имеем самую протяженную государственную границу между нашими странами, особенно Северо-Восток Китая и Дальний Восток России. Транспортная инфраструктура улучшается и все больше соответствует запросам сотрудничества наших предпринимателей. В этом направление необходимо работать и дальше. Китай и Россия являются друг для друга крупными торговыми партнерами. Сейчас Россия развивает стратегию глубокой реконструкцию инфраструктуры на Дальнем Востоке и предоставляет огромное количество бизнес шансов для китайских предпринимателей. Привлекательность этих мероприятий очень велика. Чтобы и дальше продвигать взаимодействие наших стран на Дальнем Востоке России, мы должны еще лучше использовать наработки Восточного экономического форума, а также наработки Амурского экономического форума – их результаты и достигнутые договоренности", - приводит агентство слова генерального представителя Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли в Российской Федерации Гао Ци. Организаторами российско-китайского экономического форума являются правительство Амурской области, министерство экономического развития и внешних связей Амурской области, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и фонд "Росконгресс", оператором выступает Центр развития территорий Амурской области. IX Восточный экономический форум (ВЭФ) (18+) состоится 3–6 сентября 2024 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – фонд "Росконгресс". Организаторами российско-китайского экономического форума являются правительство Амурской области, министерство экономического развития и внешних связей Амурской области, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций и фонд "Росконгресс", региональным оператором выступает АНО "Центр развития территорий Амурской области". Генеральный партнер форума – Огоджинская угольная компания.Реклама, АНО "ЦРТ", erid: F7NfYUJCUneLrXheV45o

https://ria.ru/20240525/priamure-1948334354.html

https://ria.ru/20240518/ekspo-1946927420.html

https://ria.ru/20240524/amurekspo-1948037938.html

россия

амурская область

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, амурская область, дальний восток, олег имамеев, дальневосточный федеральный университет