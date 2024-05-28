https://ria.ru/20240528/sobaki-1948806379.html

Глава погранслужбы ФСБ рассказал, как служебные собаки ищут БПЛА в ходе СВО

Глава погранслужбы ФСБ рассказал, как служебные собаки ищут БПЛА в ходе СВО - РИА Новости, 28.05.2024

Глава погранслужбы ФСБ рассказал, как служебные собаки ищут БПЛА в ходе СВО

Служебные собаки успешно используются российскими пограничниками при поиске вражеских беспилотников в ходе спецоперации, рассказал в интервью РИА Новости по... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T04:07

2024-05-28T04:07

2024-05-28T04:08

безопасность

россия

владимир кулишов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Служебные собаки успешно используются российскими пограничниками при поиске вражеских беспилотников в ходе спецоперации, рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Двадцать пятого мая нынешнего года пограничная кинология отмечала 130-ю годовщину своего создания, напомнил Кулишов. "За этот период наши четвероногие друзья стали неотъемлемой частью пограничной службы, с их помощью решается значительный объем задач. Так, только в 2023 году с использованием служебных собак задержано более 1,1 тысячи нарушителей административно-правовых режимов, установленных на государственной границе, выявлено более 200 килограммов наркотиков, 10 единиц оружия и более 3 тысяч штук боеприпасов. Такие результаты стали возможны исключительно благодаря уникальным способностям служебных собак", - сказал генерал. По его словам, несмотря на постоянное совершенствование технических средств охраны границы, "служебная собака остается незаменимой при поиске сокрытых наркотических средств, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, длительном преследовании нарушителей государственной границы по запаховому следу и их задержании". "Кроме того, специалисты-кинологи пограничных органов продолжают работу по развитию уникальных способностей собак для решения новых задач. В частности, в условиях проведения СВО служебные собаки успешно применяются для обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника и поиска различных взрывоопасных предметов. При этом пограничные наряды имеют возможность своевременно применить средства противодействия БПЛА и принять меры по недопущению потерь среди личного состава", - подчеркнул Кулишов. "Полагаем, что и в дальнейшем служебные собаки останутся надежными помощниками пограничников в решении задач по охране государственной границы", - резюмировал он. Полностью текст интервью читайте в 15.00 на сайте ria.ru

https://ria.ru/20231005/granata-1900577389.html

https://ria.ru/20240430/miny-1943096906.html

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безопасность, россия, владимир кулишов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)