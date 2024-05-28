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СМИ: европейские военные считают себя неготовыми к столкновению с Россией - РИА Новости, 28.05.2024
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15:37 28.05.2024 (обновлено: 15:47 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/smi-1948925937.html
СМИ: европейские военные считают себя неготовыми к столкновению с Россией
СМИ: европейские военные считают себя неготовыми к столкновению с Россией - РИА Новости, 28.05.2024
СМИ: европейские военные считают себя неготовыми к столкновению с Россией
Все армии Европы сталкиваются с нехваткой людей на фоне якобы угрозы со стороны России, сообщает газета Times со ссылкой на европейских генералов и дипломатов. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:37
2024-05-28T15:47
россия
европа
москва
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Все армии Европы сталкиваются с нехваткой людей на фоне якобы угрозы со стороны России, сообщает газета Times со ссылкой на европейских генералов и дипломатов. "Он (один из неназванных европейских генералов - ред.) заявил, что проблема с размерами существует во всех европейских армиях, если учесть, что им, возможно, придется столкнуться с Россией в ближайшие годы", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, военные и дипломаты в частности обеспокоены тем, что британская армия, которая собирается сокращать численность своих военных, "не будет достаточно крупной, чтобы помочь сражаться с Россией в случае конфликта". Неназванный европейский дипломат также указал на то, что по всей Европе наблюдается нехватка кадров. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240307/napadenie-1931761474.html
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россия, европа, москва, владимир путин, такер карлсон, нато
Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
СМИ: европейские военные считают себя неготовыми к столкновению с Россией

Times: армии в Европе сталкиваются с нехваткой людей на фоне "российской угрозы"

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella SullivanУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Gabriella Sullivan
Учения НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Все армии Европы сталкиваются с нехваткой людей на фоне якобы угрозы со стороны России, сообщает газета Times со ссылкой на европейских генералов и дипломатов.
"Он (один из неназванных европейских генералов - ред.) заявил, что проблема с размерами существует во всех европейских армиях, если учесть, что им, возможно, придется столкнуться с Россией в ближайшие годы", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечает газета, военные и дипломаты в частности обеспокоены тем, что британская армия, которая собирается сокращать численность своих военных, "не будет достаточно крупной, чтобы помочь сражаться с Россией в случае конфликта".
Неназванный европейский дипломат также указал на то, что по всей Европе наблюдается нехватка кадров.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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