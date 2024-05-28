https://ria.ru/20240528/skhron-1948808478.html

В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием

В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием - РИА Новости, 28.05.2024

В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием

Бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке схрон ВСУ с западным вооружением, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T05:09

2024-05-28T05:09

2024-05-28T09:23

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ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке схрон ВСУ с западным вооружением, сообщили журналистам в Минобороны."Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" в ходе разминирования городских районов и участков дорог в Авдеевке, обнаружили и обезвредили схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами иностранного производства", — рассказали в ведомстве. Во ходе инженерной разведки, как уточнили в Минобороны, саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.Все обнаруженные боеприпасы, после обследования схрона на наличие мин-ловушек, вывезли для дальнейшего уничтожения. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240219/razminirovanie-1928147971.html

авдеевка

россия

донецк

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в мире, авдеевка, россия, донецк, вооруженные силы украины