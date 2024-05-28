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В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 28.05.2024 (обновлено: 09:23 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/skhron-1948808478.html
В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием
В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием - РИА Новости, 28.05.2024
В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием
Бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке схрон ВСУ с западным вооружением, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T05:09
2024-05-28T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
россия
донецк
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке схрон ВСУ с западным вооружением, сообщили журналистам в Минобороны."Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" в ходе разминирования городских районов и участков дорог в Авдеевке, обнаружили и обезвредили схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами иностранного производства", — рассказали в ведомстве. Во ходе инженерной разведки, как уточнили в Минобороны, саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.Все обнаруженные боеприпасы, после обследования схрона на наличие мин-ловушек, вывезли для дальнейшего уничтожения. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240219/razminirovanie-1928147971.html
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в мире, авдеевка, россия, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Донецк, Вооруженные силы Украины
В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием

Саперы обнаружили в Авдеевке схрон ВСУ с противотанковыми комплексами "Джавелин"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке
Военнослужащие Отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие Отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке схрон ВСУ с западным вооружением, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" в ходе разминирования городских районов и участков дорог в Авдеевке, обнаружили и обезвредили схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами иностранного производства", — рассказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Во ходе инженерной разведки, как уточнили в Минобороны, саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.
Все обнаруженные боеприпасы, после обследования схрона на наличие мин-ловушек, вывезли для дальнейшего уничтожения.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.
Вид на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке
19 февраля, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаРоссияДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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