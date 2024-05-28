В Авдеевке обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием
Саперы обнаружили в Авдеевке схрон ВСУ с противотанковыми комплексами "Джавелин"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке
Военнослужащие Отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 мая — РИА Новости. Бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" обнаружили в освобожденной Авдеевке схрон ВСУ с западным вооружением, сообщили журналистам в Минобороны.
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"Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск "Центр" в ходе разминирования городских районов и участков дорог в Авдеевке, обнаружили и обезвредили схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами иностранного производства", — рассказали в ведомстве.
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Во ходе инженерной разведки, как уточнили в Минобороны, саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-миллиметровые осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.
Все обнаруженные боеприпасы, после обследования схрона на наличие мин-ловушек, вывезли для дальнейшего уничтожения.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон — был освобожден российской армией 17 февраля.
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