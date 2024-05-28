https://ria.ru/20240528/siluanov-1949014702.html

В России давно созрел вопрос социальной справедливости, заявил Силуанов

В России давно созрел вопрос социальной справедливости, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.05.2024

В России давно созрел вопрос социальной справедливости, заявил Силуанов

Вопрос социальной справедливости, в том числе и по поводу прогрессивного налогообложения, давно созрел в российском обществе, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:35

2024-05-28T22:35

2024-05-28T22:36

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вопрос социальной справедливости, в том числе и по поводу прогрессивного налогообложения, давно созрел в российском обществе, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина РФ. "В российском обществе давно есть устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения (это подтверждают социологические опросы)", - сказал Силуанов. В материалах министерства добавляется, что "самым важным, с точки зрения восприятия справедливости налоговых изменений, для граждан является понимание того, что средства, которые они в виде налогов отдают государству, тратятся на нужды общества: на их детей, на улучшение условий жизни, создание комфортных условий проживания и так далее". "Поэтому самый главный вопрос даже не в том, "сколько я плачу", а "на что эти средства идут". И если люди видят, что их налоги идут на благие цели – они воспринимают такое налогообложение как справедливое. Один из примеров здесь - "Круг добра". Когда несколько лет назад для доходов свыше 5 миллионов рублей НДФЛ увеличили с 13% до 15% - было сразу объявлено, что это целевые деньги, которые идут на лечение больных детей. И никаких вопросов практически ни у кого не возникло", - отмечают в министерстве. Минфин уточняет, что "в рамках предстоящих изменений деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие – в т.ч. на финансирование новых объявленных президентом нацпроектов: "Семья", "Молодежь и дети", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры". "Государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, увеличит финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий (речь в т.ч. об отечественных IT-решениях и оборудовании, фармацевтики, химической промышленности, о производстве новых материалов). Также средства пойдут на развитие проектов технологического суверенитета (выпуск самолетов, судов, станков, микроэлектроники, лекарств, экономика данных и так далее). Все эти инвестиции со временем вернутся нашему обществу через повышение экономического благосостояния, но уже - всех граждан", - указывает министерство. "И, конечно же, дополнительные средства будут направлены на социальную сферу: ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детских садов, школ, общежитий колледжей и вузов, поддержку материнства и детства (например, продление материнского капитала, программы охраны материнства и поддержки здоровья женщин, поддержку регионов с низкой рождаемостью), на различные проекты по борьбе со смертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, поддержке больных диабетом, закупку средств реабилитации, объекты культуры, спорта и т.д", - отмечается в материалах. "Даже после изменения ставок налоги в России останутся конкурентными по сравнению с другими юрисдикциями (странами)", - заключают в министерстве.

https://ria.ru/20240528/minfin-1949013948.html

https://ria.ru/20240528/ndfl-1949009489.html

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россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)