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Тульский живодер заплатит 15 тысяч рублей за убийство соседского кота
Тульский живодер заплатит 15 тысяч рублей за убийство соседского кота - РИА Новости, 28.05.2024
Тульский живодер заплатит 15 тысяч рублей за убийство соседского кота
Суд в Туле наложил штраф в 15 тысяч рублей на местного жителя, забившего до смерти метлой соседского кота, который влез к нему на стол и ел лежавшую на столе... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:59
2024-05-28T19:59
2024-05-28T19:59
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Суд в Туле наложил штраф в 15 тысяч рублей на местного жителя, забившего до смерти метлой соседского кота, который влез к нему на стол и ел лежавшую на столе пищу, сообщает объединенная пресс-служба судов Тульской области. По данным пресс-службы, житель Тулы Р.Ф. Маняков обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). "Судом установлено, что 24.06.2023 мужчина, находясь в дачном домике, заметил на обеденном столе кота породы "метис" черного цвета по кличке Котэ, который ел его пищу. Увидев это, Маняков Р.Ф. взял метлу с деревянной ручкой и нанес удар по голове животного, отчего кот обмяк и захрипел", - говорится в сообщении. Хозяин дома, несмотря на то, что голова кота разбита, продолжал бить животное и нанес ему не менее пяти ударов метлой по голове и туловищу, что, согласно результатам исследования, повлекло гибель животного, информирует пресс-служба. Отмечается, что в ходе судебного заседания подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. "Приговором от 28.05.2024 он признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей", - говорится в сообщении. Суд признал за владельцем кота право на удовлетворение исковых требований по гражданскому иску о взыскании материального ущерба, причиненного убийством кота, а также о компенсации морального вреда. Данный вопрос будет рассмотрен судом позже. После совершения преступления мужчина остается под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу. По данным тульского издания "Myslo", в суде мужчина утверждал, что соседский кот "терроризировал" его два года: прибегая на его участок по ночам, кот пугал семью, в связи с чем у хозяина дома якобы случился нервный стресс, а его жена страдала от сердечных приступов.
https://ria.ru/20240111/kot-1920738526.html
https://ria.ru/20240202/kot-1924946682.html
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происшествия, тула, тульская область, россия
Происшествия, Тула, Тульская область, Россия
Тульский живодер заплатит 15 тысяч рублей за убийство соседского кота
Жителя Тулы оштрафовали на 15 тыс рублей за убийство кота, который влез на стол
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Суд в Туле наложил штраф в 15 тысяч рублей на местного жителя, забившего до смерти метлой соседского кота, который влез к нему на стол и ел лежавшую на столе пищу, сообщает объединенная пресс-служба судов Тульской области.
По данным пресс-службы, житель Тулы Р.Ф. Маняков обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ
(жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель).
"Судом установлено, что 24.06.2023 мужчина, находясь в дачном домике, заметил на обеденном столе кота породы "метис" черного цвета по кличке Котэ, который ел его пищу. Увидев это, Маняков Р.Ф. взял метлу с деревянной ручкой и нанес удар по голове животного, отчего кот обмяк и захрипел", - говорится в сообщении.
Хозяин дома, несмотря на то, что голова кота разбита, продолжал бить животное и нанес ему не менее пяти ударов метлой по голове и туловищу, что, согласно результатам исследования, повлекло гибель животного, информирует пресс-служба.
Отмечается, что в ходе судебного заседания подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.
"Приговором от 28.05.2024 он признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей", - говорится в сообщении.
Суд признал за владельцем кота право на удовлетворение исковых требований по гражданскому иску о взыскании материального ущерба, причиненного убийством кота, а также о компенсации морального вреда. Данный вопрос будет рассмотрен судом позже.
После совершения преступления мужчина остается под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.
По данным тульского издания "Myslo", в суде мужчина утверждал, что соседский кот "терроризировал" его два года: прибегая на его участок по ночам, кот пугал семью, в связи с чем у хозяина дома якобы случился нервный стресс, а его жена страдала от сердечных приступов.