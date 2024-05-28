https://ria.ru/20240528/shtraf-1948993461.html

Тульский живодер заплатит 15 тысяч рублей за убийство соседского кота

Тульский живодер заплатит 15 тысяч рублей за убийство соседского кота - РИА Новости, 28.05.2024

Тульский живодер заплатит 15 тысяч рублей за убийство соседского кота

Суд в Туле наложил штраф в 15 тысяч рублей на местного жителя, забившего до смерти метлой соседского кота, который влез к нему на стол и ел лежавшую на столе... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:59

2024-05-28T19:59

2024-05-28T19:59

происшествия

тула

тульская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Суд в Туле наложил штраф в 15 тысяч рублей на местного жителя, забившего до смерти метлой соседского кота, который влез к нему на стол и ел лежавшую на столе пищу, сообщает объединенная пресс-служба судов Тульской области. По данным пресс-службы, житель Тулы Р.Ф. Маняков обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). "Судом установлено, что 24.06.2023 мужчина, находясь в дачном домике, заметил на обеденном столе кота породы "метис" черного цвета по кличке Котэ, который ел его пищу. Увидев это, Маняков Р.Ф. взял метлу с деревянной ручкой и нанес удар по голове животного, отчего кот обмяк и захрипел", - говорится в сообщении. Хозяин дома, несмотря на то, что голова кота разбита, продолжал бить животное и нанес ему не менее пяти ударов метлой по голове и туловищу, что, согласно результатам исследования, повлекло гибель животного, информирует пресс-служба. Отмечается, что в ходе судебного заседания подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. "Приговором от 28.05.2024 он признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей", - говорится в сообщении. Суд признал за владельцем кота право на удовлетворение исковых требований по гражданскому иску о взыскании материального ущерба, причиненного убийством кота, а также о компенсации морального вреда. Данный вопрос будет рассмотрен судом позже. После совершения преступления мужчина остается под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу. По данным тульского издания "Myslo", в суде мужчина утверждал, что соседский кот "терроризировал" его два года: прибегая на его участок по ночам, кот пугал семью, в связи с чем у хозяина дома якобы случился нервный стресс, а его жена страдала от сердечных приступов.

https://ria.ru/20240111/kot-1920738526.html

https://ria.ru/20240202/kot-1924946682.html

https://ria.ru/20240510/strelba-1945177695.html

тула

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тула, тульская область, россия