https://ria.ru/20240528/sever-1948877282.html

Подразделения "Севера" продолжили продвижение вглубь обороны противника

Подразделения "Севера" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 28.05.2024

Подразделения "Севера" продолжили продвижение вглубь обороны противника

Подразделения группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отражены пять контратак штурмовых групп противника... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:06

2024-05-28T13:06

2024-05-28T13:16

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отражены пять контратак штурмовых групп противника в Харьковской области, ВСУ потеряли до 285 военных, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - отмечает МО РФ.Также сообщается, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана", 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица Caesar производства Франции, 122-мм гаубица Д-30, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 "Град" и RM-70 Vampire чешского производства.

https://ria.ru/20240528/vagenknekht-1948858266.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность