https://ria.ru/20240528/sdek-1948962325.html
СДЭК не уведомлял Роскомнадзор об утечке данных
СДЭК не уведомлял Роскомнадзор об утечке данных - РИА Новости, 28.05.2024
СДЭК не уведомлял Роскомнадзор об утечке данных
Роскомнадзор на 17.00 мск 28 мая не получал уведомление от СДЭК об утечке персональных данных, сообщил регулятор. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:44
2024-05-28T17:44
2024-05-28T17:44
сдэк
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роскомнадзор на 17.00 мск 28 мая не получал уведомление от СДЭК об утечке персональных данных, сообщил регулятор. "Согласно закону №152-ФЗ оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор. По состоянию на 17.00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили", - говорится в сообщении. СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Ранее во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений. Пункты выдачи заказов восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
https://ria.ru/20240528/sdek-1948821459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сдэк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
СДЭК, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
СДЭК не уведомлял Роскомнадзор об утечке данных
Роскомнадзор не получал уведомление от СДЭК об утечке персональных данных