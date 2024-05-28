https://ria.ru/20240528/sdek-1948962325.html

СДЭК не уведомлял Роскомнадзор об утечке данных

СДЭК не уведомлял Роскомнадзор об утечке данных - РИА Новости, 28.05.2024

СДЭК не уведомлял Роскомнадзор об утечке данных

Роскомнадзор на 17.00 мск 28 мая не получал уведомление от СДЭК об утечке персональных данных, сообщил регулятор. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:44

2024-05-28T17:44

2024-05-28T17:44

сдэк

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роскомнадзор на 17.00 мск 28 мая не получал уведомление от СДЭК об утечке персональных данных, сообщил регулятор. "Согласно закону №152-ФЗ оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор. По состоянию на 17.00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили", - говорится в сообщении. СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем. Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Ранее во вторник СДЭК сообщал, что технический сбой затронул приложение и сайт компании, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений. Пункты выдачи заказов восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

https://ria.ru/20240528/sdek-1948821459.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сдэк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия