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СДЭК восстановит выдачу отправлений не позднее 29 мая
СДЭК восстановит выдачу отправлений не позднее 29 мая - РИА Новости, 28.05.2024
СДЭК восстановит выдачу отправлений не позднее 29 мая
Пункты выдачи заказов СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, компания работает над полным возобновлением обслуживания, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:24
2024-05-28T12:24
2024-05-28T12:45
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пункты выдачи заказов СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, компания работает над полным возобновлением обслуживания, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен. "ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы" - сказал Берггрен.Ранее во вторник компания сообщала, что технический сбой затронул приложение и сайт логистической компании СДЭК, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений, компания пока не готова возобновить обслуживание, несмотря на восстановительные работы.Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare - соответствующие сообщения появились в аккаунте группировки в соцсети X. Жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились еще 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое и планах возобновить работу уже 27 мая.
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сдэк, общество, россия
СДЭК восстановит выдачу отправлений не позднее 29 мая
Пункты выдачи заказов СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пункты выдачи заказов СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая, компания работает над полным возобновлением обслуживания, сообщил РИА Новости директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.
"ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы" - сказал Берггрен.
Ранее во вторник компания сообщала, что технический сбой затронул приложение и сайт логистической компании СДЭК, из-за чего временно приостановлена выдача и прием отправлений, компания пока не готова возобновить обслуживание, несмотря на восстановительные работы.
Ответственность за кибератаку на СДЭК в понедельник взяла на себя хакерская группировка Head Mare - соответствующие сообщения появились в аккаунте группировки в соцсети X. Жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились еще 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое и планах возобновить работу уже 27 мая.