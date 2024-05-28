https://ria.ru/20240528/sdek-1948821459.html
СДЭК пока не возобновил прием и выдачу посылок
СДЭК пока не возобновил прием и выдачу посылок - РИА Новости, 28.05.2024
СДЭК пока не возобновил прием и выдачу посылок
СДЭК пока не готова возобновить обслуживание клиентов, приостановленное из-за технического сбоя, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:32
2024-05-28T09:32
2024-05-28T10:56
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. СДЭК пока не готова возобновить обслуживание клиентов, приостановленное из-за технического сбоя, говорится в сообщении компании в Telegram-канале."Как мы уже сообщали, мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта — в данный момент они недоступны", — говорится в заявлении.Кроме того, выдача и прием отправлений временно приостановлены, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.СДЭК подчеркнула, что техническая команда продвинулась в восстановлении полноценной работы сервисов, и извинилась за предоставленные неудобства.Компания заверила, что все посылки находятся в безопасности и после разрешения ситуации СДЭК примет все меры для предотвращения ее повторения.Ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare — соответствующие сообщения появились в ее аккаунте в соцсети X. Жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений появились еще 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое.
https://ria.ru/20230714/sdek-1884100981.html
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РИА Новости
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сдэк, происшествия, россия
СДЭК, Происшествия, Россия
СДЭК пока не возобновил прием и выдачу посылок
СДЭК пока не возобновил прием и выдачу посылок из-за технического сбоя
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
СДЭК пока не готова возобновить обслуживание клиентов, приостановленное из-за технического сбоя, говорится в сообщении компании в Telegram-канале
.
«
"Как мы уже сообщали, мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта — в данный момент они недоступны", — говорится в заявлении.
Кроме того, выдача и прием отправлений временно приостановлены, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.
СДЭК подчеркнула, что техническая команда продвинулась в восстановлении полноценной работы сервисов, и извинилась за предоставленные неудобства.
Компания заверила, что все посылки находятся в безопасности и после разрешения ситуации СДЭК примет все меры для предотвращения ее повторения.
Ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare — соответствующие сообщения появились в ее аккаунте в соцсети X. Жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений появились еще 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое.