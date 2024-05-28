https://ria.ru/20240528/sdek-1948821459.html

СДЭК пока не возобновил прием и выдачу посылок

СДЭК пока не возобновил прием и выдачу посылок - РИА Новости, 28.05.2024

СДЭК пока не возобновил прием и выдачу посылок

СДЭК пока не готова возобновить обслуживание клиентов, приостановленное из-за технического сбоя, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T09:32

2024-05-28T09:32

2024-05-28T10:56

сдэк

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. СДЭК пока не готова возобновить обслуживание клиентов, приостановленное из-за технического сбоя, говорится в сообщении компании в Telegram-канале."Как мы уже сообщали, мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта — в данный момент они недоступны", — говорится в заявлении.Кроме того, выдача и прием отправлений временно приостановлены, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов.СДЭК подчеркнула, что техническая команда продвинулась в восстановлении полноценной работы сервисов, и извинилась за предоставленные неудобства.Компания заверила, что все посылки находятся в безопасности и после разрешения ситуации СДЭК примет все меры для предотвращения ее повторения.Ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare — соответствующие сообщения появились в ее аккаунте в соцсети X. Жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений появились еще 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое.

https://ria.ru/20230714/sdek-1884100981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сдэк, происшествия, россия